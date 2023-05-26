В США призвали не считать истребители F-16 «волшебным оружием»
Истребители F-16 американского производства не являются «волшебным оружием» и его передача Киеву являлась нецелесообразной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милл.
По его словам, американские власти изначально приняли решение не отправлять Украине истребители в связи с высокой стоимостью данного вида техники, а также другими приоритетами в нуждах украинской армии. Отмечается, что для защиты воздушного пространства потребуется большое количество F-16 и другой боевой авиации, а также пилотов, которые умеют обращаться с ней.
Как сообщалось ранее, специалисты из Дании и Нидерландов будут руководить обучением украинских пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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