В США призвали не считать истребители F-16 «волшебным оружием»

Истребители F-16 американского производства не являются «волшебным оружием» и его передача Киеву являлась нецелесообразной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милл.

Пентагон: обучение украинских летчиков пилотированию F-16 может начаться летом

По его словам, американские власти изначально приняли решение не отправлять Украине истребители в связи с высокой стоимостью данного вида техники, а также другими приоритетами в нуждах украинской армии. Отмечается, что для защиты воздушного пространства потребуется большое количество F-16 и другой боевой авиации, а также пилотов, которые умеют обращаться с ней.

Как сообщалось ранее, специалисты из Дании и Нидерландов будут руководить обучением украинских пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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