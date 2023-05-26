В США призвали не считать истребители F-16 «волшебным оружием»

По его словам, американские власти изначально приняли решение не отправлять Украине истребители в связи с высокой стоимостью данного вида техники, а также другими приоритетами в нуждах украинской армии. Отмечается, что для защиты воздушного пространства потребуется большое количество F-16 и другой боевой авиации, а также пилотов, которые умеют обращаться с ней.

Как сообщалось ранее, специалисты из Дании и Нидерландов будут руководить обучением украинских пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

