Зеленский: Запад планирует передать «мощное» количество F-16

«Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание относительно количества. Оно мощное», — сказал украинский лидер. Он отметил, что обещание лидеров Запада он получил во время визита в Молдавию.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Украине не стоит надеяться на поставку американских истребителей четвертого поколения F-16, пока она планирует организовывать контрнаступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

