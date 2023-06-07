Зеленский: Запад планирует передать «мощное» количество F-16

Западные страны передадут Украине «мощное» количество истребителей F-16, сообщил на пресс-конференции глава государства Владимир Зеленский.

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«Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание относительно количества. Оно мощное», — сказал украинский лидер. Он отметил, что обещание лидеров Запада он получил во время визита в Молдавию.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Украине не стоит надеяться на поставку американских истребителей четвертого поколения F-16, пока она планирует организовывать контрнаступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияИстребителиВладимир ЗеленскийУкраина

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