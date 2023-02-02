«Бронетехникой дело не закончится»: Путин о современной войне с Россией

В Волгограде Владимир Путин назвал невероятным фактом, что стране снова угрожают немецкими танками Leopard.

«На борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», - отметил Путин.

Президент обратил внимание, что Россия снова вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада. При этом несмотря на попытки западных элит, которые пытаются рассорить Россию со всем миром, у официальной Москвы по-прежнему много друзей.

«Причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе», - сказал Путин.

В интервью НСН военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко говорил, что Российский танк Т-90 может успешно противостоять немецким «Леопардам», английским «Челленджерам» и американским «Абрамсам».

«Танк Т-90, особенно "Прорыв", успешно противостоит им. Это, по сути, равная им машина, имеющая превосходство в подвижности и активной защите. Танки "Леопард" - это хорошие машины, их легко уничтожать языком, как делает наше телевидение, У "Леопарда", особенно последних вариантов, очень хорошее лобовое бронирование, пушки наших танков могут брать его с расстояния меньше километра. У "Леопардов" также очень хороший комплекс системы управления огнем, оптика, в том числе и электронная. Всё до Т-90 М3 он может сбить на ощутимо большем расстоянии, чем вы его можете поразить. В этом отношении повторяется ситуация времен Великой отечественной войны, когда танк "Пантера" мог сбить нашу 34-ку на расстоянии больше километра, а ты должен был подобраться к нему метров на 300-500», - сказал Тимошенко.