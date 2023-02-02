«Бронетехникой дело не закончится»: Путин о современной войне с Россией

Президент Владимир Путин предупредил страны, которые пытаются втянуть Европу в новую войну с Россией, что Москве есть чем ответить и бронетехникой дело не закончится.

В день 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве, ставшей самой кровопролитной в истории человечества, президент Владимир Путин заявил, что идеология нацизма вновь создает угрозы для России. Страны, которые пытаются втянуть Европу в новую войну с Россией, по словам Путина, просто не понимают, что она будет совсем другой и только танками дело не закончится.

БРОНЕТЕХНИКОЙ НЕ ОБОЙДЕТСЯ

«Современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», - подчеркнул Путин.

«Военное преступление»: В Госдуме обвинили Литву в эскалации конфликта на Украине

Президент не стал развивать оружейную тему. Но еще прошлой осенью с подачи зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева обсуждается тема с применением ядерного оружия. Тогда он привел пример, когда Россия вправе его использовать.

«Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства», - отмечал Медведев.

Уже в январе он назвал последствия проигрыша ядерной державы в обычной войне.

«Ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», - подчеркнул Медведев.

Экс-сотрудник Белого дома предупредил, что до ядерной войны осталась наносекунда

Полковник в отставке Юрий Кнутов убежден, что НАТО делает все, чтобы Россия применила тактическую ядерную бомбу.

«Есть информация, что США беседовали с Индией, Китаем и рядом других стран, что, если мы применяем ядерное оружие, и это сопровождается потерями среди мирного населения, эти страны от нас отвернутся», - заявил Кнутов телеканалу «День».

На днях украинский лидер Владимир Зеленский вообще запросил у западных стран дальнобойное оружие.

«Украине нужны дальнобойные ракеты... Мы сделаем все, чтобы партнеры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия», — заявил он.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что сначала киевский режим просил каски для военнослужащих, затем появилось стрелковое оружие, «сейчас уже говорят вовсю о самолетах». Россия, по словам Лаврова, будет в данной ситуации исходить из объективных реалий.

«Эскалация конфликта растет как снежный ком», - подчеркнул Лавров.

ТАНКОВЫЙ КУЛАК

«Сгорят, как и остальные!»: В Кремле оценили танковую капитуляцию Германии

В Волгограде Владимир Путин назвал невероятным фактом, что стране снова угрожают немецкими танками Leopard.

«На борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», - отметил Путин.

Президент обратил внимание, что Россия снова вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада. При этом несмотря на попытки западных элит, которые пытаются рассорить Россию со всем миром, у официальной Москвы по-прежнему много друзей.

«Причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе», - сказал Путин.

В интервью НСН военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко говорил, что Российский танк Т-90 может успешно противостоять немецким «Леопардам», английским «Челленджерам» и американским «Абрамсам».

«Танк Т-90, особенно "Прорыв", успешно противостоит им. Это, по сути, равная им машина, имеющая превосходство в подвижности и активной защите. Танки "Леопард" - это хорошие машины, их легко уничтожать языком, как делает наше телевидение, У "Леопарда", особенно последних вариантов, очень хорошее лобовое бронирование, пушки наших танков могут брать его с расстояния меньше километра. У "Леопардов" также очень хороший комплекс системы управления огнем, оптика, в том числе и электронная. Всё до Т-90 М3 он может сбить на ощутимо большем расстоянии, чем вы его можете поразить. В этом отношении повторяется ситуация времен Великой отечественной войны, когда танк "Пантера" мог сбить нашу 34-ку на расстоянии больше километра, а ты должен был подобраться к нему метров на 300-500», - сказал Тимошенко.

МИД: поставки танков Украине выводят противостояние РФ с Западом на новый уровень

А вот специалист по военным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в эфире НСН предположил, что Украина будет использовать немецкие, американские и английские танки для наступления на запорожском направлении.

«Украинцы, безусловно, попытаются начать наступление и, скорее всего, это начнется где-то в запорожском секторе, это Угледар и его окрестности. Там равнина, а для того, чтобы наступать южнее Херсона, им надо форсировать Днепр. Это, мягко говоря, не самая простая задача, десант рискует быть утопленным. Прорубаться в Донбасс – это лезть в неблагоприятную местность, а в Запорожской области широкие равнины, это место где можно эффектно манипулировать танковыми кулаками», - сказал Норин.

В завершении речи Владимир Путин провел параллель между защитниками Сталинграда и солдатами, которые сегодня защищают Россию. В частности, преемственность поколений делает нас сильными, уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиСШАНАТОЯдерная БезопасностьРоссияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры