«НАТО проглотит»: Медведев порассуждал о ядерном ударе по Украине

Как отметил политик, в последние дни западные лидеры требуют от Москвы «убрать руку со своей "ядерной кнопки"» и грозят «ужасающими последствиями» в случае применения ядерного оружия.

«Приходится напомнить еще раз – для тех тугоухих, кто слышит только себя. Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. <...> Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также политик указал, что российская сторона сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к России соседей, пишет РИА ФАН.

Зампред СБ отметил, что у РФ остается «хрупкая надежда» на здравый смысл и чувство самосохранения недружественных стран, которые понимают, что России придется ответить, «если угроза превысит установленный предел опасности». По словам Медведева, в случае, если Москва вынуждена будет «применить самое грозное оружие против украинского режима», НАТО не станет прямо вмешиваться.

«Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием. <...> Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. <...> Хорошо бы, чтобы этот печальный вывод хоть частично осознали власти в Киеве», — заключил политик.

Ранее в Белом доме заявили, что США не видят никаких признаков намерения России применять ядерное оружие, напоминает Ura.ru.

