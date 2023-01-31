«Военное преступление»: В Госдуме обвинили Литву в эскалации конфликта на Украине
Поставка истребителей Киеву будет провоцировать еще большее обострение конфликта, но России есть, чем ответить, отметил в эфире НСН депутат Юрий Швыткин.
Страны Прибалтики призывают Запад переступить через красные линии и поставить Украине истребители, чтобы подтолкнуть США и ЕС к прямому конфликту с Россией, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.
Накануне президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны «переступить красные линии» и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты. Он отметил, что Западу «не раз удавалось их стирать», в частности, когда речь шла о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС или отправке Киеву летального оружия. Юрий Швыткин считает, что Запад делает все для эскалации конфликта.
«Страны Прибалтики и, в частности, Литва предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы подтолкнуть страны в лице США и ЕС к прямому конфликту с Россией. Это подходит под категорию военных преступлений. Мы должны понимать, что они будут рано или поздно преданы суду, потому что поставки оружия – это не просто макеты, а те виды вооружений, которые в конечном итоге могут привести к жертвам военнослужащих и мирного населения. Сегодня страны Европы поставляют танки различной модификации, а поставка истребителей и самолетов будет подчеркивать еще большую эскалацию и боестолкновения. Это еще раз говорит о том, что страны Запада не заинтересованы в деэскалации конфликта, а наоборот предпринимают все усилия для его продолжения», - сказал Швыткин.
По его словам, Третья мировая война уже началась. При этом Швыткин указал, что у России достаточно сил и средств, чтобы ответить в случае поставок Украине истребителей.
«Третья мировая война почти идет, в той или иной форме. Это не значит, что это ядерные удары и так далее. Поставки вооружения со стороны Запада говорят именно об этом. Она началась еще раньше, даже до конфликта с Украиной, сейчас просто более активная фаза. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы был ответ. Нам не нужно ждать поставки Киеву ракет различной дальности, самолетов, тяжелых видов вооружения. Страны НАТО воюют против нас, мы должны предпринимать все меры», - резюмировал Швыткин.
Ранее, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться поставок дальнобойных ракет и самолетов. Однако позднее американский лидер Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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