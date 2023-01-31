«Военное преступление»: В Госдуме обвинили Литву в эскалации конфликта на Украине

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны «переступить красные линии» и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты. Он отметил, что Западу «не раз удавалось их стирать», в частности, когда речь шла о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС или отправке Киеву летального оружия. Юрий Швыткин считает, что Запад делает все для эскалации конфликта.

«Страны Прибалтики и, в частности, Литва предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы подтолкнуть страны в лице США и ЕС к прямому конфликту с Россией. Это подходит под категорию военных преступлений. Мы должны понимать, что они будут рано или поздно преданы суду, потому что поставки оружия – это не просто макеты, а те виды вооружений, которые в конечном итоге могут привести к жертвам военнослужащих и мирного населения. Сегодня страны Европы поставляют танки различной модификации, а поставка истребителей и самолетов будет подчеркивать еще большую эскалацию и боестолкновения. Это еще раз говорит о том, что страны Запада не заинтересованы в деэскалации конфликта, а наоборот предпринимают все усилия для его продолжения», - сказал Швыткин.

По его словам, Третья мировая война уже началась. При этом Швыткин указал, что у России достаточно сил и средств, чтобы ответить в случае поставок Украине истребителей.