«Сгорят, как и остальные!»: В Кремле оценили танковую капитуляцию Германии

Германия, долгое время не желавшая поставлять Киеву танки, в среду официально объявила, что все-таки передаст Украине боевые машины.

На первом этапе это будут 14 танков Leopard 2, в перспективе – два батальона, кроме того, третьим странам разрешили отправлять на Украину немецкие танки. В Кремле спокойно восприняли перспективу передачи соперникам немецких «Леопардов» и американских «Абрамсов», пообещав, что они "сгорят, как и остальные украинские танки".

НЕМЦЫ СДАЛИСЬ, В КРЕМЛЕ НЕ ИСПУГАЛИСЬ

20 января контактная группа по поддержке Украины в ходе встречи на авиабазе «Рамштайн» в Германии не смогла договориться по поставкам танков, однако, спустя пять дней, Берлин не устоял под нажимом партнеров по НАТО.

«На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера», - объявил сегодня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Он уточнил, что всего Германия передаст Украине два танковых батальона, не уточнив сроки этих поставок.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что в Вашингтоне решились передать Киеву от 30 до 50 американских танков Abrams. Ранее Германия отказывалась поставлять танки Украине, если этого не сделают США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил накануне, что возможные поставки Берлином танков Украине «оставят неминуемый след» на российско-немецких отношениях и не сулят им «ничего хорошего».

В среду он заявил, что с Германией не велись переговоры на этот счет, и рассказал о будущей судьбе на Украине американских танков Abrams.

«Эти танки сгорят так же, как и все остальные, только стоят они очень дорого и все это ляжет на плечи, в первую очередь, европейских налогоплательщиков», - подчеркнул представитель Кремля, назвав «абсурдными» и «провальными» планы по поставкам танков США.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий усомнился, что немецкие танки помогут Украине.

«Поможет ли это Зеленскому? Его подпевалы ранее уже молились то на «джавелины», то на «хаймарсы». Их поставки Украине не заставили Россию прекратить спецоперацию, а большая часть из этих вооружений уже была уничтожена в честном бою. "Леопардов" постигнет та же участь. Про "законные цели" не буду даже напоминать. Историю никто не учит. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле. В русскую землю и "ушли". Победа неизбежна и будет снова за нами!» - написал Слуцкий в Telegram.

Бывший советник правительства ФРГ Александр Рар ранее предупреждал НСН, что у канцлера Германии Олафа Шольца нет шансов противостоять давлению «танкового лобби».

«Шольца, конечно, дожмут и США, и восточноевропейские страны, и немецкие СМИ, и коалиционеры в правительстве ФРГ. У Шольца нет шансов противостоять такому давлению. Танки будут поставлены на Украину, вопрос только, в каких количествах», — предвещал Рар, признавшись, что немцам сейчас очень страшно из-за перспектив ядерного ответа России.

Однако экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил НСН, что поставки Украине танков не приведут к поражению России.

«Речь идет о двух-трех месяцах, когда эти танки могут добраться до фронта в товарных количествах. Когда это будет, действия российских войск будут сильно затруднены, наши войска будут нести дополнительные потери в людях и технике, где-то противник может осуществить успешные оперативные наступления, но даже трехсот единиц такого рода недостаточно для того, чтобы Украина разгромила Российскую Федерацию. Решающего военного значения эти поставки не имеют», - уверен Стрелков.

КТО ЕЩЕ: ОТ МАДРИДА ДО ЛОНДОНА

Помимо поставок «Леопардов» Киеву Германия намерена разрешить другим странам реэкспорт немецких танков Украине.

В Киеве утверждают, что 12 стран согласны передать Украине порядка 100 немецких танков Leopard. СМИ называют в их числе Испанию, Португалию, Нидерланды и Данию.

Ранее о планах поставок этих танков Киеву заявляла Польша, а 25 января подобные заявления прозвучали в Финляндии.

«У нас также есть "Леопарды" в Финляндии, и мы считаем, что если будет общий пакет - теперь, надеюсь, Германия станет частью этого пакета, - мы готовы участвовать так или иначе», - сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По данным газеты The Washington Post, Белый дом должен объявить на этой неделе о передаче Украине 30-50 танков Abrams, при этом их поставки могут растянуться на долгие месяцы.

«"Абрамсы" прибудут на Украину в течение многих месяцев, если не лет», – сказал изданию один из американских чиновников, усомнившись, что Киев получит танки к весне под возможное контрнаступление.

Ранее Великобритания объявила, что поставит на Украину 14 танков Challenger.

