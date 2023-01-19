Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных судьбоносных конфликтов

Проигрыш ядерной державы в обычном вооруженном конфликте может привести к ядерной войне. Об этом предупредил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Должны проиграть?» Получит ли Украина обещанное оружие от Германии

Политик напомнил, что в пятницу на базе Рамштайн в Германии представители западных стран обсудят новую тактику и стратегию в украинском конфликте и поставки Киеву нового тяжелого вооружения, отмечает RT.

«И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза добавил, что ядерные державы не уступали в крупных конфликтах, «от которых зависит их судьба», пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьКонфликтСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры