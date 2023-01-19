Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных судьбоносных конфликтов

Политик напомнил, что в пятницу на базе Рамштайн в Германии представители западных стран обсудят новую тактику и стратегию в украинском конфликте и поставки Киеву нового тяжелого вооружения, отмечает RT.

«И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза добавил, что ядерные державы не уступали в крупных конфликтах, «от которых зависит их судьба», пишет Ura.ru.

