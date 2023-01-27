МИД: поставки танков Украине выводят противостояние РФ с Западом на новый уровень
27 января 202313:53
Поставки танков Украине не изменят ситуацию в пользу Киева, но выводят противостояние Запада с Россией на новый уровень. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На этой неделе правительство ФРГ и США объявили о поставках танков Киеву, об этом же заявили и другие страны. Поставка танков на Украину не способствует установлению мира, считает постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru