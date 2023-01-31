Экс-сотрудник Белого дома предупредил, что до ядерной войны осталась наносекунда
Внешняя политика США по отношению к России приблизила мир к грани ядерной войны, считает сотрудник Белого дома при администрации экс-президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Об этом эксперт написал в статье на своем сайте.
Как отметил Робертс, Вашингтон более двадцати лет повышает вероятность ядерной войны с РФ.
«Сменявшие друг друга президенты США отменили все соглашения об укреплении доверия, достигнутые во время холодной войны двадцатого века. Инициированные Америкой провокации против России после свержения украинского правительства в 2014 году полностью разрушили доверие Москвы к Вашингтону. Ученые-атомщики говорят, что до полуночи [на часах Судного дня] осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда», — подчеркнул эксперт.
По словам Робертса, для начала конфликта достаточно «одной ложной тревоги о приближающихся ракетах», пишет РИА ФАН.
Кроме того, эксперт указал, что Вашингтон использовал Минские соглашения, чтобы обмануть Москву и подготовить атаку Украины на Донбасс, а также спровоцировал и расширил украинский конфликт, «чтобы увеличить НАТО за счет Финляндии и Швеции». Робертс призвал арестовать военных планировщиков США, ответственных за сложившуюся ситуацию.
Ранее американский журналист Род Дреер заявил, что администрация Соединенных Штатов вводит граждан в заблуждение относительно событий на Украине и ведет страну к третьей мировой войне, пишет Газета.ру.
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