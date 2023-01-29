Зеленский: Украине жизненно необходимы ракеты ATACMS

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что Киеву нужны баллистические ракеты, в частности ракеты ATACMS.

В США призвали передать Украине ракеты ATACMS для ударов по Крыму

«Украине нужны дальнобойные ракеты... Мы сделаем все, чтобы партнеры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия», — заявил глава государства.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия готова к жёстким действиям, если США и НАТО передадут Украине вооружение для нанесения ударов по российским городам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:СпецоперацияРакетыУкраинаВладимир Зеленский
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