Зеленский: Украине жизненно необходимы ракеты ATACMS
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что Киеву нужны баллистические ракеты, в частности ракеты ATACMS.
«Украине нужны дальнобойные ракеты... Мы сделаем все, чтобы партнеры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия», — заявил глава государства.
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия готова к жёстким действиям, если США и НАТО передадут Украине вооружение для нанесения ударов по российским городам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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