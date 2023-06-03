Константинов: Мир на Украине возможен, если Запад осознает необходимость диалога с Россией

«Мир возможен только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели», — отметил политик в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Константинов высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский — «временная фигура», его политические дни сочтены, и украинскому лидеру не помогут нереализуемые «формулы мира» Киева. По словам главы крымского парламента, условия мирного урегулирования будут сформированы без Зеленского. Константинов назвал политика «отработанным инструментом».

«Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики. И теперь сюсюкаться с ними не будут», — добавил Константинов.

