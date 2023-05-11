«Нужна мобилизация?»: Кого коснется указ Путина о призыве на военные сборы из запаса
Военные эксперты рассказали, кого коснутся военные сборы в 2023 году и что ждет уклонистов.
10 мая Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году». Это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов, которое проводится каждый год.
Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни и граждане, «забронированные за органами государственной власти». Также освобождены от призыва служащие авиационного и железнодорожного транспорта, плавающий состав судов морского и речного флота.
Сборы резервистов подразделяются на учебные и проверочные. Срок сборов - не более двух месяцев. Обычно запасники проходят службу в своем регионе. Все получившие повестку обязаны в течение двух суток прибыть по месту вызова. За неявку без уважительной причины полагается штраф от 500 до 3000 рублей. Уголовная ответственность за уклонение от воинских сборов не предусмотрена.
Военный аналитик Алексей Леонков обозначил НСН категории военнослужащих, пребывающих в запасе.
«Есть три категории запасников, они различаются по возрастам и званиям. Если проводятся сборы, конечно, в первую очередь призывают людей из первой категории. Граждане по повестке призываются в военкомат, сборы могут длиться месяц, два, три, в зависимости от военно-учетной специальности. Бойцы отправляются на те полигоны, которые частично освободились», - рассказал он.
Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков рассказал, кого коснутся военные сборы в 2023 году. Он также отметил, что за уклонение от сборов могут быть наложены ограничения.
«В запасе пребывают граждане, которые закончили службу в армии. Это и солдаты срочной службы, и офицеры — скорее всего, их на сборы и призовут. К тому же, порядки сегодня значительно ужесточили. Если лицо уклоняется от сборов, на него могут быть наложены определенные ограничения. Скажем, человек не сможет выполнить те или иные операции с недвижимостью либо продать или купить машину», — добавил эксперт в беседе с НСН.
Стоит отметить, что в ежегодном указе президента, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации, появились два новых пункта для служебного пользования – что в них содержится, пока неизвестно.
Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков заметил, что, по всей видимости, под секретными пунктами в указе Владимира Путина о военных сборах скрываются данные об их масштабах, они засекречены, чтобы никого не пугать и не давать противнику информацию разведывательного характера.
«Вообще тема мобилизации строго секретная. Скорее всего, это связано с проведением специальной военной операции, а призыв граждан из запаса на военные сборы — как раз-таки мобилизационные мероприятия. Не могу утверждать, но не исключаю, что граждан призовут на сборы, а потом раздадут оружие и отправят их на передовую, в окопы. Полагаю, что, скорее всего, засекречены масштабы сборов, чтобы никого не пугать и не давать противнику информацию разведывательного характера», — сказал он НСН.
При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повестки на военные сборы россиян могут дублироваться электронным способом.
«Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить резервистам в прежней форме, при этом в ряде регионов, где позволяют технические возможности, они будут дублироваться электронным способом», - сказал Картаполов.
29 апреля Минобороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета.
Согласно документу, военкоматы смогут использовать государственные информационные ресурсы, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала Госуслуг. Уточняется, что повестки будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан.
Также в документе сказано, что получившим повестку лицам будет запрещен выезд из России. Если человек не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, то в отношении него будут применены временные ограничительные меры.
По сообщениям СМИ, в апреле в некоторых регионах в тестовом режиме весенним призывникам начали рассылать электронные повестки. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отправленные во время весеннего призыва электронные повестки не будут иметь юридической силы.
Нововведения породили слухи о второй волне мобилизации в России на фоне проводимой спецоперации.
10 мая руководитель группы военных советников «Царские волки», бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что кроме объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизации должна была пройти ещё одна.
По его словам, это необходимо в связи с нехваткой личного состава в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
«Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Даже когда фронт стоит, идут артобстрелы. Мы теряем боеспособных ребят. Их надо восполнять... Поэтому нужна мобилизация», - указал Рогозин.
Он добавил, что в случае набора необходимого числа контрактников мобилизация не понадобится.
В тот же день депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев анонсировал законопроект, предусматривающий отправку мигрантов с гражданством России на спецоперацию. При этом депутат не уточнил сроки внесения документа в Госдуму. По его словам, речь идет о допустимости мобилизации и призыва мигрантов, однако желательно, чтобы их было не больше, чем два-три человека на взвод. Это, по мнению депутата, не позволит «землячествам» подавлять дисциплину.
Мобилизация – спекулятивная тема и раздувать вокруг нее слухи означает лить воду на мельницу западных спецслужб, заявил политтехнолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с НСН.
В Кремле неоднократно опровергали подобные слухи.
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