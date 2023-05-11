«Нужна мобилизация?»: Кого коснется указ Путина о призыве на военные сборы из запаса

«Есть три категории запасников, они различаются по возрастам и званиям. Если проводятся сборы, конечно, в первую очередь призывают людей из первой категории. Граждане по повестке призываются в военкомат, сборы могут длиться месяц, два, три, в зависимости от военно-учетной специальности. Бойцы отправляются на те полигоны, которые частично освободились», - рассказал он.

Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков рассказал, кого коснутся военные сборы в 2023 году. Он также отметил, что за уклонение от сборов могут быть наложены ограничения.

«В запасе пребывают граждане, которые закончили службу в армии. Это и солдаты срочной службы, и офицеры — скорее всего, их на сборы и призовут. К тому же, порядки сегодня значительно ужесточили. Если лицо уклоняется от сборов, на него могут быть наложены определенные ограничения. Скажем, человек не сможет выполнить те или иные операции с недвижимостью либо продать или купить машину», — добавил эксперт в беседе с НСН.

Стоит отметить, что в ежегодном указе президента, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации, появились два новых пункта для служебного пользования – что в них содержится, пока неизвестно.

Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков заметил, что, по всей видимости, под секретными пунктами в указе Владимира Путина о военных сборах скрываются данные об их масштабах, они засекречены, чтобы никого не пугать и не давать противнику информацию разведывательного характера.

«Вообще тема мобилизации строго секретная. Скорее всего, это связано с проведением специальной военной операции, а призыв граждан из запаса на военные сборы — как раз-таки мобилизационные мероприятия. Не могу утверждать, но не исключаю, что граждан призовут на сборы, а потом раздадут оружие и отправят их на передовую, в окопы. Полагаю, что, скорее всего, засекречены масштабы сборов, чтобы никого не пугать и не давать противнику информацию разведывательного характера», — сказал он НСН.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повестки на военные сборы россиян могут дублироваться электронным способом.