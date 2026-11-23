Певица Севиль раскрыла, что ценит в людях больше всего
23 ноября 202615:14
Анастасия Александрова
Вячеслав Машковский
Певица Севиль заявила, что если окружить себя девятью неудачниками, то можно стать десятым.
Певица Seville (Севиль Велиева) рассказала, что для нее самое важное в людях — любовь к жизни и своему делу. Об этом артистка заявила на красной дорожке премии «Распаковка 2026», передаёт спецкор НСН.
«Для меня самое важное — как бы это банально ни звучало — люди, которые тебя окружают. Я в это верю: каждый человек во многом состоит из тех, кем он себя окружил. Окружишь себя девятью неудачниками — будешь десятым. А если окружишь себя девятью людьми, которые любят эту жизнь… Пусть у них пока нет ни замков, ни машин, ни миллиардов — но это лишь пока. Зато они любят жизнь, а это не подделать. Это самая базовая настройка, которую я всегда замечаю в людях. Если я ее вижу, то знаю: мы пойдем вместе. И неважно, чем человек занимается — главное, что он любит свою жизнь и свое дело», — приводит слова певицы спецкор НСН.
Ранее рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) намекнул, что в следующем году может появиться совместный трек с Seville.
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