В интервью германскому изданию Die Zei бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. Политик призналась, что «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена.



Бывший президент Украины Петр Порошенко разговорился с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-послом США в РФ Майклом Макфолом. Он также признался, что Минские соглашения - это фикция, которая нужна была ему для «передышки», чтобы укрепить армию с помощью оружия и инструкторов НАТО и снова наступать на Донбасс, сообщает «Радиоточка НСН».



США, Великобритания и в целом НАТО не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Об этом политолог Максим Жаров заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Никаких решений на переговорах (Украины и России – прим. НСН) достигнуто быть не может, потому что это не будет устраивать внешних заинтересантов этого конфликта – США и Великобританию. Они используют Украину как антироссийский плацдарм. Поэтому признание ДНР и ЛНР и Крым в составе России этот плацдарм фактически уменьшает. Не нужно забывать, что британские спецслужбы сейчас играют значительно более серьезную роль и в финансовом подпитывании, и поставках вооружений, и планировании диверсионных и террористических актов на территории Украины, где ведутся боевые действия. Не надо сбрасывать со счетов Великобританию», - напомнил собеседник НСН.