Неизбежно и цинично. Запад натаскивал Украину на конфликт с РФ
США и Велкобритания, НАТО в целом, готовили Украину к конфликту с Россией. В мирном урегулировании столкновения Запад не заинтересован и сегодня, стремясь максимально ослабить Россию.
Столкновение России и Украины было неизбежно. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина. Лукашенко считает, что Россия смогла упредить ситуацию. Если бы спецоперация не началась в феврале 2022 года, то она случилась бы позже, но на худших для Москвы условиях, заявил белорусский лидер. По его мнению, речь идет о борьбе коллективного Запада с Россией.
В интервью германскому изданию Die Zei бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. Политик призналась, что «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена.
Бывший президент Украины Петр Порошенко разговорился с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-послом США в РФ Майклом Макфолом. Он также признался, что Минские соглашения - это фикция, которая нужна была ему для «передышки», чтобы укрепить армию с помощью оружия и инструкторов НАТО и снова наступать на Донбасс, сообщает «Радиоточка НСН».
США, Великобритания и в целом НАТО не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Об этом политолог Максим Жаров заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Никаких решений на переговорах (Украины и России – прим. НСН) достигнуто быть не может, потому что это не будет устраивать внешних заинтересантов этого конфликта – США и Великобританию. Они используют Украину как антироссийский плацдарм. Поэтому признание ДНР и ЛНР и Крым в составе России этот плацдарм фактически уменьшает. Не нужно забывать, что британские спецслужбы сейчас играют значительно более серьезную роль и в финансовом подпитывании, и поставках вооружений, и планировании диверсионных и террористических актов на территории Украины, где ведутся боевые действия. Не надо сбрасывать со счетов Великобританию», - напомнил собеседник НСН.
Именно Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. 18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел от ответа на вопрос о том, разрешал ли Лондон применять их по целям в Крыму. Журналисты поинтересовались у министра, ограничена ли Украина в применении британских крылатых ракет. Уоллес отказался отвечать на вопрос. Министр заявил, что провел обсуждения с украинским коллегой. О содержании бесед глава военного ведомства не рассказал.
При этом эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с НСН говорил, что Украина сможет использовать британские ракеты большой дальности для ударов по гражданским объектам на территории России.
«Storm Shadow серьезные, но у нас довольно хорошие системы ПВО, поэтому насколько будет эффективный удар – вопрос, конечно, спорный. Единственный момент – если они выберут в качестве цели не военные объекты, а гражданские на территории России, они меньше прикрыты системами ПВО, вполне возможно, что удар может быть эффективным», - рассказал Калмыков.
Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с НСН говорил, что Украина сможет использовать британские ракеты большой дальности для ударов по гражданским объектам на территории России.
«Storm Shadow серьезные, но у нас довольно хорошие системы ПВО, поэтому насколько будет эффективный удар – вопрос, конечно, спорный. Единственный момент – если они выберут в качестве цели не военные объекты, а гражданские на территории России, они меньше прикрыты системами ПВО, вполне возможно, что удар может быть эффективным», -рассказал Калмыков.
Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик. Политик во вторник встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, напоминает RT. По словам Додика, СВО — не противостояние России и Украины, а «столкновение Запада», который пытается использовать Россию как способ для разжигания конфликта, пишет «Свободная пресса».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что столкновения с враждебными силами на Украине были неизбежны, сообщает ТАСС. На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ он отметил, что «вопрос был только в том, когда это произойдёт».
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