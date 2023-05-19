Патрушев описал последствия удачного завершения спецоперации

Кроме того, это даст возможность построить справедливый миропорядок, основанный на принципах международного права, многополярности и неделимости безопасности, добавил секретарь Совбеза России.

Патрушев подчеркнул, что российские солдаты, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации, отличаются героизмом и мужеством.

Ранее Патрушев заявил, что убийство политолога Дарьи Дугиной, военного корреспондента Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина координировались Вашингтоном. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

