Патрушев описал последствия удачного завершения спецоперации
Успешное выполнение задач спецоперации России на Украине остановит распространение неонацизма. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе совещания в Сыктывкаре, сообщило агентство РИА Новости.
Кроме того, это даст возможность построить справедливый миропорядок, основанный на принципах международного права, многополярности и неделимости безопасности, добавил секретарь Совбеза России.
Патрушев подчеркнул, что российские солдаты, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации, отличаются героизмом и мужеством.
Ранее Патрушев заявил, что убийство политолога Дарьи Дугиной, военного корреспондента Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина координировались Вашингтоном. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru