Песков заявил, что Россия будет добиваться защиты своих интересов

По его словами, это исключает продвижение НАТО к российским границам.

«Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное продвижение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского впустить Украину в НАТО говорит о неготовности киевских властей к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

