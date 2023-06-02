Песков заявил, что Россия будет добиваться защиты своих интересов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности, сообщает журнал «Профиль».

Британский министр обороны Уоллес призвал не обещать Украине быстрое членство в НАТО

По его словами, это исключает продвижение НАТО к российским границам.

«Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное продвижение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского впустить Украину в НАТО говорит о неготовности киевских властей к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТОРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры