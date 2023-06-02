Песков заявил, что Россия будет добиваться защиты своих интересов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности, сообщает журнал «Профиль».
По его словами, это исключает продвижение НАТО к российским границам.
«Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное продвижение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского впустить Украину в НАТО говорит о неготовности киевских властей к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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