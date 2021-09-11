Бесплотные попытки. Украина бредит американскими санкциями против «Северного потока-2»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что в соглашении между США и Германией сказано, что в случае использования Россией газа в качестве оружия, Германия введет санкции против «Северного потока – 2». Поэтому, по словам аналитика, Украина пытается этот пункт использовать.

«Украинцы пытаются сделать так, чтобы ввели санкции, но пока никаких доказательств использования Россией газа в качестве оружия нет. Для этого должна случиться какая-то исключительная история. Россия должна сказать «завтра вы отменяете санкции против России, иначе вам газ отключим», что- то подобное, а обвинения Украины высосаны из пальца», - добавил он.