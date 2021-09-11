Бесплотные попытки. Украина бредит американскими санкциями против «Северного потока-2»
Аналитики и политологи раскритиковали надежды «Нафтогаза» на санкционное сдерживание США российского «Северного потока-2».
Санкции США еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток 2», считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на форуме YES Brainstorming в субботу в Киеве.
«Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», - заявил глава «Нафтогаза».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что в соглашении между США и Германией сказано, что в случае использования Россией газа в качестве оружия, Германия введет санкции против «Северного потока – 2». Поэтому, по словам аналитика, Украина пытается этот пункт использовать.
«Украинцы пытаются сделать так, чтобы ввели санкции, но пока никаких доказательств использования Россией газа в качестве оружия нет. Для этого должна случиться какая-то исключительная история. Россия должна сказать «завтра вы отменяете санкции против России, иначе вам газ отключим», что- то подобное, а обвинения Украины высосаны из пальца», - добавил он.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в эфире НСН оценил потери Украины от прекращения транзита газа в связи с запуском «Северного потока – 2».
«Примерно речь идет о потерях трех миллиардов долларов в год. Точная сумма зависит от того, какую модель там рассматривают - считают ли они оставшиеся у них в хранилищах 10-15 миллиардов кубометров газа или учитывают только потерю от транзита, которая может составить 40 миллиардов кубометров. Не стоит забывать, что нужны инвестиции в модернизацию газотранспортной системы Украины. Система стареет. Хотя бы миллиард в год они обязаны будут тратить, чтобы услуга по транзиту газа была адекватной и безопасной. Сейчас «Газпром» сокращает колоссальное плечо… ”Газпром” в официальных комментариях оценил экономию от загрузки «Северного потока – 2» в сумму около одного миллиарда долларов в год. Сколько Россия будет зарабатывать от «Северного потока – 2», зависит от объема прокачки и ценовой конъюнктуры», - заключил эксперт.
Остановить «Северный поток-2» не получится в любом случае заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
«Не думаю, что для «Северного потока – 2» появятся какие-то угрозы. США уже не станут вводить санкции против европейских компаний. «Северный поток – 2» будет готов до конца выборов в Германии. Как его остановить? И даже первая линия из двух готова. Потом всякие силы могут чинить препятствия в загрузке этого газопровода, но и в это я не верю. Европейцам газ нужен, и они будут дальше его заказывать из России», - сделал вывод Рар.
По его мнению, преграды для запуска «Северного потока-2» в Европе могут возникнуть из-за выборной ситуации в Германии.
«Будет ли газ течь? Надеюсь, что да, разрешение на строительство дано, газ в каком-то размере должен идти через эту трубу. Но остается множество барьеров, подводных камней, что делает ситуацию действительно непростой. Есть риск, я его оцениваю не очень высоким, что в будущем правительстве будет больше "зеленых", и есть опасность, что прямая поддержка этому проекту где-то уменьшится. Не отказ от поддержки, это нонсенс, но будут дальнейшие подковерные интриги, игры тех сил, которые будут пытаться помешать этому проекту реализоваться», - добавил специалист.
Говоря о сроках введения газопровода в эксплуатацию «Северного потока-2», Рар отметил, что это может произойти до дня рождения российского президента 7 октября, но призвал не концентрироваться на этой дате.
Напомним, «Газпром» планирует начать поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» с 1 октября, а спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали, сообщает «РЕН ТВ».
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что США не имеют отношения к газопроводу «Северный поток-2» и не могут оценивать этот проект.
«Но они не имеют отношения к проекту и не им решать, плоха эта сделка или нет. После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
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