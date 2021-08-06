«Удовлетворить, а не шантажировать». Зачем «Газпрому» газовый кризис в Европе

Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон обвинил «Газпром» в создании газового кризиса в Европе. По его мнению, именно действия российской компании привели к дефициту топлива в регионе. Ранее также сообщалось, что цены на природный газ в странах ЕС поднялись до исторических максимумов. На хабе TTF его стоимость приблизилась к 550 долларам за тысячу кубометров.

Украина будет и дальше пытаться обвинить Россию в шантаже, чтобы Германия ввела санкции против «Северного потока – 2», в реальности ситуация на европейском рынке обусловлена объективными экономическими причинами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В соглашении между США и Германией сказано, что в случае использования Россией газа в качестве оружия, Германия введет санкции против «Северного потока – 2», поэтому Украина пытается этот пункт использовать, и обвиняет Россию в шантаже Европы, распространяет информацию о том, что Россия якобы плохо себя ведет. Хотя в реальности 500 долларов за тысячу кубов на спотовом рынке в Голландии и Великобритании возникли потому, что туда сжиженный природный газ не приходит. Там цены в основном отражают объемы поставок СПГ, который весь ушел в Азию. Поставщики СПГ перенаправили свои поставки в Азию, потому что там цены еще больше, они хотят заработать, поэтому возникает дефицит в Европе, и цены растут», - объяснил Юшков.

При этом, по его словам, «Газпром» активно поставляет газ, например, в Германию по ценам, которые значительно уступают среднерыночным.

«А на рынках, куда Газпром поставляет свой газ, в Германию, например, цены значительно ниже, на 100-150 долларов. Поэтому здесь обвинять Россию в высоких ценах нельзя, наоборот, мы сдерживаем рост цен. Более того, «Газпром» идет на исторический рекорд по объему поставок, то есть, компания очень много поставляет газа в Европу. «Газпрому» не с руки политизировать процессы на газовых рынках, чтобы запретили запуск «Северного потока-2». Если все идет так, как сейчас, газопровод заработает, зачем «Газпрому» давить на Европу? Наоборот, компания пытается удовлетворить весь спрос, а не шантажировать Европу», - рассказал специалист.