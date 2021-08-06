«Удовлетворить, а не шантажировать». Зачем «Газпрому» газовый кризис в Европе
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что обвинения в адрес российской компании «высосаны из пальца», а дефицит газа в Европе обусловлен экономическими причинами.
Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон обвинил «Газпром» в создании газового кризиса в Европе. По его мнению, именно действия российской компании привели к дефициту топлива в регионе. Ранее также сообщалось, что цены на природный газ в странах ЕС поднялись до исторических максимумов. На хабе TTF его стоимость приблизилась к 550 долларам за тысячу кубометров.
Украина будет и дальше пытаться обвинить Россию в шантаже, чтобы Германия ввела санкции против «Северного потока – 2», в реальности ситуация на европейском рынке обусловлена объективными экономическими причинами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«В соглашении между США и Германией сказано, что в случае использования Россией газа в качестве оружия, Германия введет санкции против «Северного потока – 2», поэтому Украина пытается этот пункт использовать, и обвиняет Россию в шантаже Европы, распространяет информацию о том, что Россия якобы плохо себя ведет. Хотя в реальности 500 долларов за тысячу кубов на спотовом рынке в Голландии и Великобритании возникли потому, что туда сжиженный природный газ не приходит. Там цены в основном отражают объемы поставок СПГ, который весь ушел в Азию. Поставщики СПГ перенаправили свои поставки в Азию, потому что там цены еще больше, они хотят заработать, поэтому возникает дефицит в Европе, и цены растут», - объяснил Юшков.
При этом, по его словам, «Газпром» активно поставляет газ, например, в Германию по ценам, которые значительно уступают среднерыночным.
«А на рынках, куда Газпром поставляет свой газ, в Германию, например, цены значительно ниже, на 100-150 долларов. Поэтому здесь обвинять Россию в высоких ценах нельзя, наоборот, мы сдерживаем рост цен. Более того, «Газпром» идет на исторический рекорд по объему поставок, то есть, компания очень много поставляет газа в Европу. «Газпрому» не с руки политизировать процессы на газовых рынках, чтобы запретили запуск «Северного потока-2». Если все идет так, как сейчас, газопровод заработает, зачем «Газпрому» давить на Европу? Наоборот, компания пытается удовлетворить весь спрос, а не шантажировать Европу», - рассказал специалист.
Юшков также объяснил снижение объема ежесуточных поставок российского газа в Европу и через газопровод «Ямал — Европа», отметив, что высокие цены на газ заставляют европейцев занять выжидающую позицию.
«Речь идет о ежесуточном объеме, «Газпром» просто какое-то время после ремонта довосполнял объемы и больше качал, чем нужно. Сейчас такой нужды нет. Тут вопрос не в том, что «Газпром» не прокачивает, а в том, потребители не очень берут газ, потому что сейчас европейцы боятся покупать газ для закачки в подземные хранилища. Они берут только тот, который сейчас потребляют. Потому что сейчас купить газ можно за дорого, потому что цены высокие, европейцы думают, что купят сейчас газ по высокой цене, а потом зимой цены на газ упадут. Если в Азии потребление снизится, цены снизятся. Не только все от «Газпрома» зависит, от потребителя зависит», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Эксперт заметил, что в настоящий момент никаких оснований для перекрытия «Северного потока – 2» нет, это может случиться лишь в экстраординарной ситуации.
«Украинцы пытаются сделать так, чтобы ввели санкции, но пока никаких доказательств использования Россией газа в качестве оружия нет. Для этого должна случиться какая-то исключительная история. Россия должна сказать «завтра вы отменяете санкции против России, иначе вам газ отключим», что- то подобное, а обвинения Украины высосаны из пальца», - добавил он.
Решение Германии не останавливать «Северный поток-2» ради политического давления на Россию является победой здравого смысла, а не Москвы, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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