«Могут только клянчить!» В Германии оценили украинский способ остановить «Северный поток-2»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин раскрыл «единственный реальный способ» остановить строительство газопровода «Северный поток-2». По его словам, такой сценарий возможен только при условии колоссального разрыва США с Германией: США тогда бы ввели санкции против немецких компаний, а это уже откровенное «пиратство».

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что мечтам непримиримого депутата не суждено сбыться: никаких предпосылок для «ссоры» Вашингтона и Берлина нет.

«Не могу себе такое представить. Наоборот, ведется примирение полное. Это мечты непримиримого депутата Верховной Рады, который не знает, куда деться от злости и от отчаяния. Даже в Польше прекратили нападать на «Северный поток -2», поняли, что дальнейшие заявления против этой инфраструктуры будут раздражать не только немцев, союзника Польши, но и американцев. Если Украина пытается дальше это делать, то это свидетельствует просто об узколобости ее политики. Остановить "поток" невозможно. Украинцы своими такими жесткими заявлениями и попытками интригами рассорить Берлин и Вашингтон ради своей какой-то непонятной выгоды, настроят против себя своих главных союзников сегодня – Америку и Германию. Это абсолютно тупиковая политика. Не знаю, кто там руководит этим процессом во внешней политике Украины, но, по-моему, это просто атас», - отметил он.