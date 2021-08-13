«Могут только клянчить!» В Германии оценили украинский способ остановить «Северный поток-2»
Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина в попытках рассорить США и Германию может настроить своих главных союзников против себя самой.
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин раскрыл «единственный реальный способ» остановить строительство газопровода «Северный поток-2». По его словам, такой сценарий возможен только при условии колоссального разрыва США с Германией: США тогда бы ввели санкции против немецких компаний, а это уже откровенное «пиратство».
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что мечтам непримиримого депутата не суждено сбыться: никаких предпосылок для «ссоры» Вашингтона и Берлина нет.
«Не могу себе такое представить. Наоборот, ведется примирение полное. Это мечты непримиримого депутата Верховной Рады, который не знает, куда деться от злости и от отчаяния. Даже в Польше прекратили нападать на «Северный поток -2», поняли, что дальнейшие заявления против этой инфраструктуры будут раздражать не только немцев, союзника Польши, но и американцев. Если Украина пытается дальше это делать, то это свидетельствует просто об узколобости ее политики. Остановить "поток" невозможно. Украинцы своими такими жесткими заявлениями и попытками интригами рассорить Берлин и Вашингтон ради своей какой-то непонятной выгоды, настроят против себя своих главных союзников сегодня – Америку и Германию. Это абсолютно тупиковая политика. Не знаю, кто там руководит этим процессом во внешней политике Украины, но, по-моему, это просто атас», - отметил он.
Рар подчеркнул, что решение о завершении строительства российского газопровода давно принято без участия Украины, которая уже получила свои гарантии от Германии и теперь может напроситься только на гнев Берлина, который изрядно утомлен заявлениями украинской стороны.
«Немцам уже надоело во многом это упорство и лекции, которые они слышат со стороны украинского руководителя. Немцы добились одного, с их точки зрения, они еще два года назад договорились с российской стороной, что газ на Запад по-прежнему будет идти через украинские трубы, Россия от этого не отказывается. Вот это гарантия, какие еще гарантии Германия может дать? Она уже очень много сделала. Она может еще раз заверить, что если вдруг по каким-то там причинам гипотетическим Россия отключит газ Украине, в таком случае немцы будут помогать Украине. Как конкретно помогать, никто не знает, продавать тот же российский газ из Германии, по-видимому. Но немцы хотят другие гарантии давать, они хотят, чтобы Украина становилась зеленой и независимой от поставок российского газа и готовы вкладывать в это средства», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом, по словам политолога, предстоящая встреча Зеленского и Меркель ничего не сможет изменить и, скорее всего, окажется малоприятной для украинского лидера.
«Он только может клянчить сейчас, решение принято без него. Украина не является главным фактором европейской политики, ради которого великие державы будут перестраивать свои интересы. Очень не хотелось бы, чтобы он начал унижать Меркель, мстить за то, что она не послушалась и строит «Северный поток – 2». Я думаю, он этого делать не будет, это будет прощальный визит для Меркель. Она тоже приедет не просто так, она архитектор Минских соглашений и будет напоминать, что все стороны должны их выполнять. Там будет не только лицеприятный разговор, во всяком случае, за кулисами она будет ему говорить, что Украина могла сделать больше для реализации соглашений», - рассказал он.
Также Рар подчеркнул, что Украина сама виновата в том, что ожидала от Америки и Германии невозможного и в своей собственной риторике ушла слишком далеко от реальной политики.
«Нужно сказать, что Украина не понимала даже политику Трампа, который не был настроен против России. Он просто тогда хотел затормозить строительство «Северного потока-2», чтобы запустить в Европу американский сжиженный газ, а Украина тогда считала, что Америка встала на ее сторону, и защищает ее даже не в газовом секторе, а в Крыму, на Донбассе и так далее. Это ошибка, которую совершают в Киеве уже несколько лет и не понимают реальной политики», - добавил политолог.
Чтобы Германия и США ввели санкции в отношении России, нужна исключительная ситуация, рассказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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