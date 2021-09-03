В Госдуме объяснили требования Киева по транзиту газа «разваленной экономикой»

Транзит газа и нефти остается одним из немногих источников доходов для Украины, этим и объясняются претензии Украины к «Газпрому». Такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Игорь Ананских.

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Ананских заявил, что Украина «развалила» свою экономику и осталась единственной страной бывшего СССР, запасы которой уменьшились на 30–40% от 1990-го года. Так депутат прокомментировал призыв главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко ввести очередные санкции против «Газпрома» санкции, если компания будет блокировать транзит газа в третьи страны.

«Транзит газа - единственная статья постоянных доходов для Украины, поэтому Киев пытается затянуть ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», вымолить себе преференции на Западе, чтобы их не забыли во всей этой истории», - подчеркнул Ананских.

Витренко находится с визитом в США вместе с делегацией Украины. Выступая в Белом доме, Витренко вновь потребовал заключить контракты на транзит газа через Европу. Украина и США подписали заявление о стратегическом партнерстве, согласно которому проект «Северный поток-2» считается угрозой европейской энергетической безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:КиевГазпромУкраинаТранзит Газа
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