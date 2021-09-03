В Госдуме объяснили требования Киева по транзиту газа «разваленной экономикой»
Транзит газа и нефти остается одним из немногих источников доходов для Украины, этим и объясняются претензии Украины к «Газпрому». Такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Игорь Ананских.
Ананских заявил, что Украина «развалила» свою экономику и осталась единственной страной бывшего СССР, запасы которой уменьшились на 30–40% от 1990-го года. Так депутат прокомментировал призыв главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко ввести очередные санкции против «Газпрома» санкции, если компания будет блокировать транзит газа в третьи страны.
«Транзит газа - единственная статья постоянных доходов для Украины, поэтому Киев пытается затянуть ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», вымолить себе преференции на Западе, чтобы их не забыли во всей этой истории», - подчеркнул Ананских.
Витренко находится с визитом в США вместе с делегацией Украины. Выступая в Белом доме, Витренко вновь потребовал заключить контракты на транзит газа через Европу. Украина и США подписали заявление о стратегическом партнерстве, согласно которому проект «Северный поток-2» считается угрозой европейской энергетической безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- Титов раскритиковал идею создания городов-миллионников на Дальнем Востоке
- В Госдуме объяснили требования Киева по транзиту газа «разваленной экономикой»
- В Грузии умерли три вакцинированных от коронавируса пациента
- Посол Германии объяснила, что мешает Украине вступить в НАТО
- Зеленский выразил надежду на улучшение отношений Украины и России
- Наблюдение за онлайн-голосованием, участками и камерами гарантирует чистоту выборов
- Сбой зафиксирован в работе «ВКонтакте»
- В Японии оценили заявление Путина о Курильских островах
- «Лавров, вам привет». На Украине заявили, что ушли с «крючка» Минских соглашений
- Биометрия появится на всех видах общественного транспорта в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru