Депутат Рады предрек Украине энергетическую катастрофу
Энергетическая катастрофа ожидает Украину через несколько месяцев, считает бывший министр страны по вопросам ЖКХ, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.
«На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ – 20 гривен (около 54 рублей - НСН) за кубометр. У нас с вами (населения – НСН), пока что, семь-восемь гривен (около 20 рублей – НСН). Нам "Нафтогаз" держит [цену] все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», — поделился Кучеренко в эфире телеканала «Наш».
Парламентарий подчеркнул, что две трети от потребностей в газе Киев будет вынужден покупать по рыночной стоимости.
По словам Кучеренко, ему непонятна идея президента Украины Владимира Зеленского о проведении регулярных консультаций с Германией и США по вопросам сохранения транзита газа через территорию страны после запуска «Северного потока-2».
Депутат заключил, что знает точно, «какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца».
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