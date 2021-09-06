Обогреет Европу, разрушит украинскую ГТС. К чему приведёт запуск «Северного потока-2»
Эксперт Союза нефтегазопромышленников заявил, что запуск «Северного потока-2» принесет выгоду всем участникам мирового газового рынка
Запуск «Северного потока-2» выгоден Европе, поскольку после ввода газопровода в эксплуатацию цены на газ понизятся во всем мире, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Ранее о том, что проект будет запущен в течение нескольких дней, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Пуск "Северного потока-2" повлияет на весь мировой рынок газа: на цены и в США, и в Юго-Восточной Азии. Все идет к тому, чтобы после запуска цены несколько снизились, цены на газ в Европе действительно фантастические сейчас. Мировой бизнес, независимо от того, где находятся его заводы и главная контора, заинтересован в пуске "Северного потока-2". Политики могут говорить что угодно, но бизнес прост как правда. Его интересует только прибыль и затраты», - отметил эксперт.
По мнению Танкаева, Европа нуждается в запуске газопровода больше остальных участников сделки из-за климатических условий, возникших в этом сезоне.
«Завершение "Северного потока-2" не вызывает никаких сомнений, уже последняя труба уложена. Речь идет об испытаниях, сертификации. После этого он сразу же начнет работать. Почему? Потому что в Европе было очень жаркое лето - это значительно большая нагрузка на электрические сети, чем холодная зима. Мы знаем прекрасно, что кондиционеры жрут больше энергии, чем печки. В результате получилось так, что подземные хранилища газа в Европе заполнены на 2/3 от общего объема. Цифры озвучиваются разные, но какой бы ни был дефицит – это дефицит, соответственно, повышение цен. Необходимость заполнять хранилища очевидна. Поэтому все мощности "Северного потока-2", которые можно использовать, немедленно будут использованы. Речь идет не только о Германии, но и обо всей Европе. Интерконнекторы - газопроводы, связывающие разные страны с "Северным потоком-2" - были построены еще до самого трубопровода. Главный интерконнектор соединяет газопровод с Баумгартеном, это главный хаб юго-восточной Европы», - объяснил Танкаев.
При этом, говоря о других способах транзита газа в Европу, эксперт пессимистически оценил перспективы украинской газотранспортной системы (ГТС).
«Что касается газотранспортной системы Украины, то она находится в очень плохом техническом состоянии. Героическими усилиями украинских газовиков она поддерживается на минимальном рабочем уровне. Компрессорные станции безумно устарели, место им в музее материальной культуры, а вовсе не на действующих объектах. Заменить их Украина не может, потому что один раз она получила у МВФ кредит на восстановление системы, но деньги разворовали еще во время правительства Арсения Яценюка. Чем дальше ГТС Украины будет разрушаться, тем дешевле будут стоить ее акции. Найти какой-то компромисс и восстановить ГТС Украина не может без участия России. Россия ничего не имеет против загрузки ГТС Украины, но предложить тарифы, конкурентоспособные газопроводу "Северный поток-2", Украина не в состоянии, это будет убыток. Не говоря о потерях газа, которые произойдут из-за того, что сами трубы в ужасном состоянии. Скорее всего, эта система постепенно будет выведена из эксплуатации. Так же, как были уничтожены нефтеперерабатывающие заводы, так же будет уничтожена и ГТС», - подытожил специалист.
Ранее политики, политологи и эксперты нефтегазового рынка в эфире НСН назвали причины потери Украиной энергобезопасности в связи с «Северным потоком-2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- «Вата и ленточки». Замерзающим жильцам посоветовали самим заботиться о тепле в квартирах
- Финляндия отменит ограничения по COVID после вакцинации 80% населения
- Врач рассказал, почему в России умирают молодые мужчины
- УЕФА разрешит болельщикам посещать гостевые матчи своих команд
- Виновный в гибели ребенка на катере в Москве получил 1,5 года колонии
- Движение по Сокольнической линии восстановлено
- Эвакуация объявлена на станции метро «Проспект Вернадского» в Москве
- Макрон назвал Бельмондо национальным достоянием
- Правительство выделило пострадавшему от паводка Забайкалью более 89 млн рублей
- Головин не выйдет в матче со сборной Мальты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru