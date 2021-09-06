Обогреет Европу, разрушит украинскую ГТС. К чему приведёт запуск «Северного потока-2»

Запуск «Северного потока-2» выгоден Европе, поскольку после ввода газопровода в эксплуатацию цены на газ понизятся во всем мире, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Ранее о том, что проект будет запущен в течение нескольких дней, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Пуск "Северного потока-2" повлияет на весь мировой рынок газа: на цены и в США, и в Юго-Восточной Азии. Все идет к тому, чтобы после запуска цены несколько снизились, цены на газ в Европе действительно фантастические сейчас. Мировой бизнес, независимо от того, где находятся его заводы и главная контора, заинтересован в пуске "Северного потока-2". Политики могут говорить что угодно, но бизнес прост как правда. Его интересует только прибыль и затраты», - отметил эксперт.

По мнению Танкаева, Европа нуждается в запуске газопровода больше остальных участников сделки из-за климатических условий, возникших в этом сезоне.

«Завершение "Северного потока-2" не вызывает никаких сомнений, уже последняя труба уложена. Речь идет об испытаниях, сертификации. После этого он сразу же начнет работать. Почему? Потому что в Европе было очень жаркое лето - это значительно большая нагрузка на электрические сети, чем холодная зима. Мы знаем прекрасно, что кондиционеры жрут больше энергии, чем печки. В результате получилось так, что подземные хранилища газа в Европе заполнены на 2/3 от общего объема. Цифры озвучиваются разные, но какой бы ни был дефицит – это дефицит, соответственно, повышение цен. Необходимость заполнять хранилища очевидна. Поэтому все мощности "Северного потока-2", которые можно использовать, немедленно будут использованы. Речь идет не только о Германии, но и обо всей Европе. Интерконнекторы - газопроводы, связывающие разные страны с "Северным потоком-2" - были построены еще до самого трубопровода. Главный интерконнектор соединяет газопровод с Баумгартеном, это главный хаб юго-восточной Европы», - объяснил Танкаев.