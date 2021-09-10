«Деньги не главное?» Сколько Россия заработает на «Северном потоке-2»
Александр Пасечник заявил, что сначала газопровод будет приносить России около одного миллиарда в год, но куда важнее – уход от рисков, связанных с шантажом Украины по транзиту.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник рассказал НСН, сколько заработает Россия от запуска «Северного потока – 2». Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода полностью завершено. Напомним, что на европейских фондовых рынках цена на газ уже превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров.
«”Газпром” в официальных комментариях оценил экономию от загрузки «Северного потока – 2» в сумму около одного миллиарда долларов в год. Это возможная экономия за счет переброски объемов газа с украинского транзита. Сколько Россия будет зарабатывать от «Северного потока – 2», зависит от объема прокачки и ценовой конъюнктуры. Они, конечно, будут не такие высокие, как на споте. По контрактам – другие параметры цен, но там есть определенные привязки к рынку», - пояснил Пасечник.
При этом руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности отметил, что основной выигрыш от строительства «Северного потока – 2» заключается не в финансовой прибыли, а снижении рисков.
«Полной мощности пока трудно достичь. Сейчас некие юридические моменты не позволяют это сделать. Газпром не ставит себе цель на сто процентов в первый же день загрузить систему. Нет, сейчас говорить о сверхприбылях преждевременно. Я бы просто сказал, что эта система наиболее оптимальна по сравнению с украинским транзитом. Для этого она и строилась, чтобы заместить украинский транзит, чтобы уйти от транзитных рисков, шантажа Украины и прочего, то есть повысить энергетическую безопасность Европы – вот главная цель “Северного потока -2”», - отметил специалист.
Также аналитик оценил потери Украины от прекращения транзита газа в связи с запуском «Северного потока – 2».
«Примерно речь идет о потерях трех миллиардов долларов в год. Точная сумма зависит от того, какую модель там рассматривают - считают ли они оставшиеся у них в хранилищах 10-15 миллиардов кубометров газа или учитывают только потерю от транзита, которая может составить 40 миллиардов кубометров. Не стоит забывать, что нужны инвестиции в модернизацию газотранспортной системы Украины. Система стареет. Хотя бы миллиард в год они обязаны будут тратить, чтобы услуга по транзиту газа была адекватной и безопасной. Сейчас «Газпром» сокращает колоссальное плечо», - заключил эксперт.
О завершении работ по строительству «Северного потока – 2» рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер на утреннем оперативном совещании, передает Telegram-канал компании.
Ранее Миллер сообщал, что поставки газа по «Северному потоку - 2» могут начаться до конца нынешнего года.
Общая мощность газопровода может составить до 55 миллиардов кубометров газа в год.
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