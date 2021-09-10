«Деньги не главное?» Сколько Россия заработает на «Северном потоке-2»

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник рассказал НСН, сколько заработает Россия от запуска «Северного потока – 2». Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода полностью завершено. Напомним, что на европейских фондовых рынках цена на газ уже превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров.

«”Газпром” в официальных комментариях оценил экономию от загрузки «Северного потока – 2» в сумму около одного миллиарда долларов в год. Это возможная экономия за счет переброски объемов газа с украинского транзита. Сколько Россия будет зарабатывать от «Северного потока – 2», зависит от объема прокачки и ценовой конъюнктуры. Они, конечно, будут не такие высокие, как на споте. По контрактам – другие параметры цен, но там есть определенные привязки к рынку», - пояснил Пасечник.

При этом руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности отметил, что основной выигрыш от строительства «Северного потока – 2» заключается не в финансовой прибыли, а снижении рисков.