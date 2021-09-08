Газовая необратимость. «Северный поток - 2» начнет качать с октября
Эксперты обрисовали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» перспективы проекта «Газпрома».
«Газпром» планирует начать поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» с 1 октября, сообщает Bloomberg. Согласно источнику агентства, спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали. При этом, сроки начала поступления топлива из трубопровода в газо-транспортную систему Европы по-прежнему зависит от решения регулятора Германии.
Ранее суд в Дюссельдорфе решил не выводить «Северный поток - 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. Это значит, что «Газпром» сможет воспользоваться не более чем половиной мощности газопровода.
«Газпром» будет вынужден искать пути обхода ограничений регулятора, чтобы обеспечить стопроцентную заполняемость газопровода, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в комментарии директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«Директива ограничивает использование на 100% газопровода в случае, если оператор и поставщик газа – это одно и то же юридическое лицо. Однако есть способы нейтрализации этого риска. В частности, можно продавать газ на бирже в Санкт-Петербурге, там топливо уже будет менять собственника, таким образом, наполняемость газопровода может быть стопроцентная. Никаких рисков для ввода в эксплуатацию газопровода нет, просто потребуется дополнительная работа уже на этапе эксплуатации», - пояснил эксперт.
Остановить «Северный поток-2» не получится в любом случае заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
«Не думаю, что для «Северного потока – 2» появятся какие-то угрозы. США уже не станут вводить санкции против европейских компаний. «Северный поток – 2» будет готов до конца выборов в Германии. Как его остановить? И даже первая линия из двух готова. Потом всякие силы могут чинить препятствия в загрузке этого газопровода, но и в это я не верю. Европейцам газ нужен, и они будут дальше его заказывать из России», - заключил Рар.
«Северный поток-2» выгоден Европе, поскольку его запуск снизит цены на газ во всем мире, заявил в свою очередь Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
«Пуск "Северного потока-2" повлияет на весь мировой рынок газа: на цены и в США, и в Юго-Восточной Азии. Все идет к тому, чтобы после запуска цены несколько снизились, цены на газ в Европе действительно фантастические сейчас. Мировой бизнес, независимо от того, где находятся его заводы и главная контора, заинтересован в пуске "Северного потока-2". Политики могут говорить что угодно, но бизнес прост как правда. Его интересует только прибыль и затраты», - отметил эксперт.
По мнению Танкаева, Европа также нуждается в запуске газопровода из-за климатических условий нынешнего года.
«В Европе было очень жаркое лето - это значительно большая нагрузка на электрические сети, чем холодная зима. Кондиционеры жрут больше энергии, чем печки. В результате получилось так, что подземные хранилища газа в Европе заполнены на 2/3 от общего объема. Необходимость заполнять их очевидна. Поэтому все мощности "Северного потока-2", которые можно использовать, немедленно будут использованы», - объяснил Танкаев.
Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG объявил о завершении укладки последней трубы «Северного потока – 2». Компания рассчитывает ввести обе нитки газопровод в эксплуатацию до конца года. При этом запуск трубопровода не будут «привязывать» ко дню рождения Владимира Путина, которое приходится на 7 октября, отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Мне кажется, что никто не будет привязываться к подобным датам. Это, наверное, такая советская традиция. На второй нитке к 7 октября просто не успеют провести пуско-наладочные работы. Плюс, стратегически неправильно привязываться ко дню рождения, потому что это даст козырь противникам «Северного потока-2». Они заявляют, что этот газопровод – исключительно политический, а Россия настаивает, что это экономический проект. И если запускать его ко дню рождения, тогда противники проекта скажут: «Это личный подарок Путину, потому что он не любит Украину и загадал на прошлый день рождения ее лишить транзита». Так что почву для подобных бредней давать не надо», - заметил Юшков.
«Северный поток – 2» протянулся от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.
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