Газовая необратимость. «Северный поток - 2» начнет качать с октября

«Газпром» планирует начать поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» с 1 октября, сообщает Bloomberg. Согласно источнику агентства, спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали. При этом, сроки начала поступления топлива из трубопровода в газо-транспортную систему Европы по-прежнему зависит от решения регулятора Германии.

Ранее суд в Дюссельдорфе решил не выводить «Северный поток - 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. Это значит, что «Газпром» сможет воспользоваться не более чем половиной мощности газопровода.

«Газпром» будет вынужден искать пути обхода ограничений регулятора, чтобы обеспечить стопроцентную заполняемость газопровода, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в комментарии директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Директива ограничивает использование на 100% газопровода в случае, если оператор и поставщик газа – это одно и то же юридическое лицо. Однако есть способы нейтрализации этого риска. В частности, можно продавать газ на бирже в Санкт-Петербурге, там топливо уже будет менять собственника, таким образом, наполняемость газопровода может быть стопроцентная. Никаких рисков для ввода в эксплуатацию газопровода нет, просто потребуется дополнительная работа уже на этапе эксплуатации», - пояснил эксперт.