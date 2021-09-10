Подарок Путину? В Германии связали пуск «Северного потока-2» с выборами

При этом Рар выразил уверенность, что газ в любом случае поступит в трубопровод, хотя и предупредил о возможных проволочках.

«Будет ли газ течь? Надеюсь, что да, разрешение на строительство дано, газ в каком-то размере должен идти через эту трубу. Но остается множество барьеров, подводных камней, что делает ситуацию действительно непростой. Есть риск, я его оцениваю не очень высоким, что в будущем правительстве будет больше "зеленых", и есть опасность, что прямая поддержка этому проекту где-то уменьшится. Не отказ от поддержки, это нонсенс, но будут дальнейшие подковерные интриги, игры тех сил, которые будут пытаться помешать этому проекту реализоваться», - добавил специалист.

Говоря о сроках введения газопровода в эксплуатацию, Рар отметил, что это может произойти до дня рождения российского президента 7 октября, но призвал не концентрироваться на этой дате.

«Это вполне реально, это был бы для Путина хороший подарок, но, мне кажется, дело не в этом все-таки. Если все работы проделаны, разрешения получены, если не будет в последний момент какой-то провокации, то все будет так, как говорит российская сторона. Там же и зампредседателя правительства Александр Новак вел переговоры со спецпредставителем Германии по этой теме, который в Москве был. Это проблема не только для компаний, это и на политическом уровне решается. Я не вижу больших преград. Но, с другой стороны, многих противников этого проекта это разочарует и ожесточит еще больше. Надо объяснять, что тут не будет стороны, которая выиграла и которая проиграла. Это коммерческий проект, от которого все будут в выигрыше, просто это не все сегодня понимают», - заключил немецкий политолог.

Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG — оператора «Северного потока -2» — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза.

