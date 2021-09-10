Подарок Путину? В Германии связали пуск «Северного потока-2» с выборами
«Северному потоку-2» все еще угрожают перестановки в немецком правительстве, считает политолог.
Строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено, сообщил «Газпром». Компания планирует начать подачу газа по первой нитке к 1 октября. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, когда газ фактически поступит в газотранспортную систему Европы.
«Сейчас предвыборная ситуация такова, что "Зеленые" выступают против этого проекта. И становится все более вероятным, что они будут в правительстве. Это фактор риска. Есть решение европейской комиссии, согласно которому Федеральное агентство по контролю и надзору за транзитными сетями (Bundesnetzagentur) должно стать более независимым. Брюссель нажимает на немецкое правительство, чтобы оно перестало влиять на решения этого агентства. Под видом либерализации идет попытка автономизации этого регулятора. Как этот спор закончится, в судах или как-то еще – неизвестно. Идут подковерные битвы, пытаются внутри Брюсселя отобрать у немцев возможность решать и контролировать потоки по "Северному потоку-2". Но я не думаю, что немецкое правительство капитулирует и отдаст свои полномочия. Нынешнее правительство этого не делает, но все может измениться», - рассказал Рар.
При этом Рар выразил уверенность, что газ в любом случае поступит в трубопровод, хотя и предупредил о возможных проволочках.
«Будет ли газ течь? Надеюсь, что да, разрешение на строительство дано, газ в каком-то размере должен идти через эту трубу. Но остается множество барьеров, подводных камней, что делает ситуацию действительно непростой. Есть риск, я его оцениваю не очень высоким, что в будущем правительстве будет больше "зеленых", и есть опасность, что прямая поддержка этому проекту где-то уменьшится. Не отказ от поддержки, это нонсенс, но будут дальнейшие подковерные интриги, игры тех сил, которые будут пытаться помешать этому проекту реализоваться», - добавил специалист.
Говоря о сроках введения газопровода в эксплуатацию, Рар отметил, что это может произойти до дня рождения российского президента 7 октября, но призвал не концентрироваться на этой дате.
«Это вполне реально, это был бы для Путина хороший подарок, но, мне кажется, дело не в этом все-таки. Если все работы проделаны, разрешения получены, если не будет в последний момент какой-то провокации, то все будет так, как говорит российская сторона. Там же и зампредседателя правительства Александр Новак вел переговоры со спецпредставителем Германии по этой теме, который в Москве был. Это проблема не только для компаний, это и на политическом уровне решается. Я не вижу больших преград. Но, с другой стороны, многих противников этого проекта это разочарует и ожесточит еще больше. Надо объяснять, что тут не будет стороны, которая выиграла и которая проиграла. Это коммерческий проект, от которого все будут в выигрыше, просто это не все сегодня понимают», - заключил немецкий политолог.
Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG — оператора «Северного потока -2» — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза.
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