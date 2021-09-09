В Кремле надеются, что уже ничто не помешает вводу «Северного потока - 2»

Кремль выражает надежду, что «Северный поток - 2» будет введен в строй, и никто этому не препятствовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Сейчас мы знаем, что проект "Северный поток - 2" в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», - заявил Песков в эфире Первого канала.

При этом представитель российского руководства напомнил, что США и Украина прямо декларировали намерения помешать реализации проекта. При этом добиться своих целей руководителям этих стран не удалось.

«В Киеве давно кричат "Караул!" в связи с "Северным потоком", хотя на фоне этих криков президент РФ Владимир Путин также достаточно давно сказал, что <...> Россия будет и готова продолжать транзит через Украину», - подчеркнул Песков. Он напомнил, что такой контракт может быть заключен при условии, что это будет экономически выгодно российской стороне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСеверный Поток-2Дмитрий ПесковКремль
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