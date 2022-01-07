Бандиты или революционеры. Кто устраивает беспорядки в Казахстане?
Политики и специалисты спецслужб обсудили с «Радиоточкой НСН» природу и участников конфликта в Казахстане.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили вопросы международной повестки, двусторонние отношения, а также ситуацию в Казахстане, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В сообщении говорится, что главы государств согласились с тем, что одной главных задач является «недопущение проникновения в республику бандформирований извне».
Экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что в Казахстане происходит типичная оранжевая революция по украинскому сценарию.
«Ситуация развивается в Казахстане по украинскому сценарию. Там происходит настоящая оранжевая революция. Буквально в декабре в одном из интервью я сравнивал Украину и Казахстан – ситуация в Казахстане очень начала напоминать положение на Украине. Прошло меньше месяца - и прогноз сбылся, хотя я никогда не навешиваю на себя лавры оракула», - отметил он.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упрекнул спецслужбы Казахстана, которые не смогли предупредить беспорядки в Казахстане.
«Все отщепенцы, которые были разогнаны из Сирии, оказались там. Они будут пересекать границы Афганистана, перетекать в Казахстан и формировать там террористические группы… Можно было заранее обезвредить, получить агентурную информацию», - сказал полковник.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что участие российских войск в операции ОДКБ в Казахстане – серьезный шаг, который свидетельствует об угрозе безопасности людей.
«Это вопрос безопасности людей. Серьезные столкновения с оружием. Это уже переходит за грань отстаивания каких-то своих прав. Это практически бандитизм», - рассказала парламентарий.
О том, что конфликт в Казахстане не спровоцирован внешними силами, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«На мой взгляд, участники беспорядков – это массовка, организованная теми людьми, у которых были иные политические цели, чем те, которые были заявлены или были поводом (повышен цен на газ – прим. НСН). У меня нет доказательств, что Токаев их организовывал, но подозрения у меня есть», - заявил политик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
- Путин обсудил с Токаевым действия ОДКБ
- В Алма-Ате прогремели взрывы
- Бандиты или революционеры. Кто устраивает беспорядки в Казахстане?
- Заммэра Шымкента заявил, что провокаторам выдавали деньги и энергетики
- Пушков призвал власти Казахстана не принимать помощь от США
- Лукашенко обсудил с Путиным и Пашиняном ситуацию в Казахстане
- СМИ: в Ростове мужчина подорвался на самодельной гранате
- Умер автор «Песенки крокодила Гены» поэт Тимофеевский
- Плохая привычка. В России посмеялись над угрозами закрыть «Северный поток-2»
- В Казахстан вылетели миротворцы из Киргизии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru