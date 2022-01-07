Бандиты или революционеры. Кто устраивает беспорядки в Казахстане?

О том, что конфликт в Казахстане не спровоцирован внешними силами, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«На мой взгляд, участники беспорядков – это массовка, организованная теми людьми, у которых были иные политические цели, чем те, которые были заявлены или были поводом (повышен цен на газ – прим. НСН). У меня нет доказательств, что Токаев их организовывал, но подозрения у меня есть», - заявил политик.

