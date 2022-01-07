Страховок нет. В Белоруссии Лукашенко обвинили в трусости
Лукашенко боится для себя и своей семьи повторения судьбы Назарбаева на фоне событий в Казахстане, рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец «Радиоточке НСН».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир будет меняться в плане объединения народов и стран в союзы, сообщает пресс-служба главы государства.
По его мнению, таким государствам, как Белоруссия, выжить в одиночку будет невозможно. Лукашенко пояснил, что друзьями Белоруссии являются Россия и Казахстан, а также Украина, независимо от того, «что там происходит сегодня».
«Поэтому я и взял более жёсткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями», - подчеркнул белорусский лидер.
Страх за собственную судьбу на фоне истории бежавшего из охваченного беспорядками Казахстана экс-президента Нурсултана Назарбаева заставил главу Белоруссии Александра Лукашенко сделать заявление о сохранении суверенитета республики и взаимодействия с союзниками. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
«Из-за событий в Казахстане у Лукашенко как участника ОДКБ самый больший страх, второй, наверно, у таджикского руководителя. Лукашенко хотел провести транзит власти по аналогии с Назарбаевым, но видит, что произошло с бывшим президентом Казахстана – памятники ему рушатся, его соратников арестовывают. Где находится первый руководитель Казахстана, никто не знает.
На фоне событий в Казахстане Лукашенко почувствовал некую слабину – видит, что внимание переключилось на Казахстан. Но все, что говорит Лукашенко о независимости, он говорит о своей независимости и своей семьи. Лукашенко примеряет, что будет с ним после ухода. Уверен, что после ухода Лукашенко из политики, его семья пострадает в первую очередь. Им никто не позволит остаться жить в Белоруссии. Лукашенко боится этого. Он хочет получить какие-то страховки. Страховок нет для него. Референдум, пост главы Всебелорусского народного собрания, который он себе придумал – только в его голове. Назарбаев придумал пост – и это ничем не закончилось. Из страны сбежал, причем как трус. Лукашенко тоже формирует культ личности, только в меньшем масштабе. Они считали, что им власть дана богом. А власть должна избираться гражданами. Тогда эксцессов, как в Казахстане, не будет», - считает политолог.
Дмитрий Болкунец возмутился заявлением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о десятках террористов, участвовавших в беспорядках, и расценил эти слова как «оправдание своей бездарности как руководителя государства».
«Считаю, подобные заявления дискредитируют главу государства – его и его власть. Если бы в Казахстане был диалог общества и государства, если бы граждане могли быть представлены в парламенте в широком смысле, если бы были медиа развиты, думаю, что не было бы сегодняшних событий. Эти проблемы не кто-то извне завез. Это проблема внутреннего развития страны.
Думаю, Лукашено применяет это на себя. Он понимает, если ситуация в Казахстане сейчас «свалится», это приведет к разрушению ОДКБ и других подобных организаций на постсоветском пространстве. Начнет трещать по швам этот проект «Евроазийский экономический союз». Это проблема отсутствия демократии в таких странах и проблема недоразвитости политических систем в этих странах», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что Конституционная реформа в Белоруссии направлена на укрепление действующей власти, а говорить о перспективе досрочных президентских выборов пока преждевременно.
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