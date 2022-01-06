Журова: Ситуация в Казахстане переходит за грань

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова в комментарии НСН заявила, что участие российских войск в операции ОДКБ в Казахстане – серьезный шаг, который свидетельствует об угрозе безопасности людей.

«Это вопрос безопасности людей. Серьезные столкновения с оружием. Это уже переходит за грань отстаивания каких-то своих прав. Это практически бандитизм.