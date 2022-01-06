Журова: Ситуация в Казахстане переходит за грань
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала в беседе с НСН, кто знает о зачинщиках конфликта в Казахстане.
Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлены в Казахстан, сообщили в секретариате ОДКБ.
От России в состав миротворческих сил вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Российскую часть миротворцев перебрасывают на территорию Казахстана самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова в комментарии НСН заявила, что участие российских войск в операции ОДКБ в Казахстане – серьезный шаг, который свидетельствует об угрозе безопасности людей.
«Это вопрос безопасности людей. Серьезные столкновения с оружием. Это уже переходит за грань отстаивания каких-то своих прав. Это практически бандитизм.
Для меня (ситуация в Казахстане) – сюрприз. Я не следила четко – что там с оппозицией, что происходит внутри страны. Мне казалось, что там мирная обстановка, никаких поводов для восстаний и революций уж точно не было. Это случилось внезапно.
Больше информации у спецслужб – они знают, чьих рук это дело. Для них, видимо, уже есть понимание, что нужно более серьезную помощь оказывать Казахстану», - рассказала парламентарий.
В Казахстане 2 января начались акции протеста, жители ряда городов вышли на митинги против высоких цен на сжиженный газ. Спустя несколько дней протесты переросли в столкновения демонстрантов с правоохранителями и массовые беспорядки. Правительство республики отправлено в отставку, на территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения до 19 января.
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