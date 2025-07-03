Рэпер Diddy останется под стражей до приговора

Суд в США отказался отпустить под залог рэпера Diddy, которого присяжные оправдали по части обвинений, сообщает Variety.

Diddy не признал себя виновным в новых обвинениях

По данным журнала, адвокаты исполнителя просили изменить ему меру пресечения, но суд считает, что он, находясь на свободе, может представлять угрозу для других.

Рэпер останется в тюрьме до приговора. Его вынесут в начале октября.

Музыканта признали невиновным по двум пунктам обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и по одному пункту обвинения в организации преступной деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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