Рэпер Diddy останется под стражей до приговора
Суд в США отказался отпустить под залог рэпера Diddy, которого присяжные оправдали по части обвинений, сообщает Variety.
По данным журнала, адвокаты исполнителя просили изменить ему меру пресечения, но суд считает, что он, находясь на свободе, может представлять угрозу для других.
Рэпер останется в тюрьме до приговора. Его вынесут в начале октября.
Музыканта признали невиновным по двум пунктам обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и по одному пункту обвинения в организации преступной деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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