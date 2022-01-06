Эксперт: До вывозных рейсов из Казахстана не дойдет

Он порекомендовал россиянам, оказавшимся в Казахстане в эти дни, не выходить из домов или гостиниц.

«Предупредили тех, кто находится (в Казахстане – прим. НСН) в командировках или другим делам, не выходить на улицу. Ну что? Ну, надо пережить. Вчера с товарищем из Алма-Аты разговаривал, он сказал: «Сижу дома. Решил переждать. В магазины выходу – больше никуда». Такой период. Надо подождать. Тем более, президент Казахстана запросил помощь в ОДКБ – туда люди вылетели. Думаю, в ближайшие пару-тройку дней там все восстановится», - считает специалист.

Ранее стало известно о гибели двух военных в ходе проведения операции по освобождения аэропорта от участников протестов в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

