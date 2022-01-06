Эксперт: До вывозных рейсов из Казахстана не дойдет

Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта в эфире «Радиоточки НСН» призвал россиян в Казахстане не выходить на улицы.

Российские авиакомпании не будут выполнять 6 января рейсы из Москвы в Казахстан, сообщает «Интерфакс».

Согласно информации онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», «Аэрофлот» отменил рейсы в Алматы и Нур-Султан, а в «Домодедово» сообщили, что казахстанская AirAstana отменила рейс в Алматы.

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Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что до организации вывозных рейсов из Казахстана в Россию дело не дойдет.

«Кажется, вчера сообщили (СМИ – прим. НСН), что что за нашими сотрудниками отправили спецборт, и его в Алма-Аты просто не посадили. Так что даже не знаю, будут ли как-то вывозить наших специалистов. Но, думаю, что до такой необходимости дело не дойдет. Бандитствующие элементы там, конечно, есть, но серьезные военные стычки вряд ли будут», - предположил собеседник НСН.
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Он порекомендовал россиянам, оказавшимся в Казахстане в эти дни, не выходить из домов или гостиниц.

«Предупредили тех, кто находится (в Казахстане – прим. НСН) в командировках или другим делам, не выходить на улицу. Ну что? Ну, надо пережить. Вчера с товарищем из Алма-Аты разговаривал, он сказал: «Сижу дома. Решил переждать. В магазины выходу – больше никуда». Такой период. Надо подождать. Тем более, президент Казахстана запросил помощь в ОДКБ – туда люди вылетели. Думаю, в ближайшие пару-тройку дней там все восстановится», - считает специалист.

Ранее стало известно о гибели двух военных в ходе проведения операции по освобождения аэропорта от участников протестов в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

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ФОТО: pixabay.com
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