СМИ: В конфликте на Украине произошел переломный момент

Конфликт вокруг Украины достиг переломного момента из действий российской армии и решения США приостановить поставки зенитных ракет Patriot Киеву, сообщает The Washington Post.

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Издание считает, что Украина сталкивается с критической нехваткой оружия и солдат, что сказывается на ведении боевых действий на линии фронта. При этом западные покровители Киева предупреждают, что без немедленного увеличения помощи украинское правительство может потерпеть катастрофический крах.

Ранее стало известно, что США остановили поставки зенитных ракет на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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