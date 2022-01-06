В Госдуме рассказали, кто выиграл от беспорядков в Казахстане
Перед участниками не ставили истинных целей организации беспорядков, но воспользовался ими президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявил «Радиоточке НСН» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ.
Первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ были доставлены в Казахстан самолётами ВКС России, сообщает прессслужба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в республику направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, а также Ивановского и Ульяновского соединения ВДВ.
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что быстрый ответ ОДКБ на обращение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева за поддержкой был для многих неожиданным.
«Наверное, никто не ожидал, и я в том числе, что Токаев обратиться в ОДКБ. Быстрое решено связано с тем, что мы, во-первых, хотели продемонстрировать дееспособность ОДКБ. Второе, и самое важное: у нас своих возможностей повлиять на ситуацию в Казахстане не оказалось. Мы участвуем в этой операции, чтобы поддержать саму идею стабильности в Казахстане. Не потому, что нам больше нравится Токаев или Назарбаев (экс-президент Казахстана, экс-глава Совбеза республики – прим. НСН). Наконец, последнее. Думаю, были даны гарантии, что контингент ОДКД не будет участвовать в каких-то операциях, он будет демонстративным, чтобы доказать – Россия рассматривает Токаева как легитимного президента. Это Токаеву важно. Поэтому он и попросил», - отметил законодатель.
Константин Затулин считает, что наибольшую выгоду от беспорядков в Казахстане получил действующий президент страны.
«Конечно, Токаев опасается реакции Назарбаева и его ставленников, которых он сверг в результате этих событий. Для него было важно закончить с этим периодом двоевластия, когда он являлся президентом, но реально им не был. На мой взгляд, участники беспорядков – это массовка, организованная теми людьми, у которых были иные политические цели, чем те, которые были заявлены или были поводом (повышен цен на газ – прим. НСН). У меня нет доказательств, что Токаев их организовывал, но подозрения у меня есть», - заявил политик.
Парламентарий напомнил, какими сложными были отношения Казахстана и России.
«Я не исключаю влияние Запада, но оно носит дополнительный и не решающий характер. Видеть в этом руку Запада, как и руку Москвы – полнейший идиотизм. Запад – мировая сила, как и мы. И мы действуем одинаково. В результате операции ОДКБ Россия получает рычаг влияния. Ведь все эти годы Назарбаев искусно ограничивал возможности нашего влияния на жизнь Казахстана. Казахстан с 90-х годов привлекает западные инвестиции, а российские – нет. Казахстан привлекает западный некоммерческий сектор. В случае, когда там Запад гладили по голове, в нашем – отрубали руки», - пояснил Затулин.
Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что в Казахстане происходит типичная оранжева революция по украинскому сценарию. Она ослабит позиции России на переговорах Путина и Байдена.
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