Фон дер Ляйен грозит вотум недоверия
Европейский парламент на предстоящей неделе проведет голосование о вотуме недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает Politico.
Причина тому – скандал с коррупцией в период эпидемии коронавируса. Это первый случай за более чем десять лет, когда глава ЕК столкнулся с подобной ситуацией, которая указывает на растущее недовольство главой Еврокомиссии в Брюсселе после череды спорных шагов и скандалов.
Чиновница отказалась предоставлять переписку с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой. Именно его корпорация заключила контракт на поставку 1,8 млрд доз препарата для защиты от COVID-19 на сумму в €35 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru