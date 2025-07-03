Фон дер Ляйен грозит вотум недоверия

Причина тому – скандал с коррупцией в период эпидемии коронавируса. Это первый случай за более чем десять лет, когда глава ЕК столкнулся с подобной ситуацией, которая указывает на растущее недовольство главой Еврокомиссии в Брюсселе после череды спорных шагов и скандалов.

Чиновница отказалась предоставлять переписку с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой. Именно его корпорация заключила контракт на поставку 1,8 млрд доз препарата для защиты от COVID-19 на сумму в €35 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

