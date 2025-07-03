Набиуллина: Впереди неспокойные времена

Россию ожидают неспокойные времена, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину.

Путин заявил о снижении инфляции в России

При этом, по ее словам, они предоставят стране возможности для развития и роста экономики. Отмечается, что, несмотря на сложности, у РФ есть потенциал роста во многих сферах.

В Центробанке также отмечают замедление инфляции в России. Оно «происходит быстрее ожиданий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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