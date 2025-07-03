Сын Трампа прокомментировал доклад о роли РФ в выборах 2016 года
Говоря о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, бывшее руководство ЦРУ пыталось навредить президенту США Дональду Трампу, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление сына главы государства Дональда Трампа–младшего.
«Продолжай раскрывать правду, Рэтклифф (директор ЦРУ – прим. ред.)!».
Ранее Рэтклифф заявил, что изначально ход расследования о якобы вмешательстве Москвы в выборы инициировал экс-президент Барак Обама. Это произошло за шесть недель до окончания его президентства. Так бывшие президент решил подставить Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru