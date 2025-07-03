Говоря о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, бывшее руководство ЦРУ пыталось навредить президенту США Дональду Трампу, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление сына главы государства Дональда Трампа–младшего.

«Продолжай раскрывать правду, Рэтклифф (директор ЦРУ – прим. ред.)!».

Ранее Рэтклифф заявил, что изначально ход расследования о якобы вмешательстве Москвы в выборы инициировал экс-президент Барак Обама. Это произошло за шесть недель до окончания его президентства. Так бывшие президент решил подставить Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

