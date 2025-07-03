Россияне будут отдыхать 31 декабря

По ее словам, это произойдет благодаря переносу праздничного выходного дня с 5 января 2025 года. При этом 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря стало выходным только из-за переноса.

Согласно Трудовому кодексу РФ, все дни новогодних каникул с 1 по 8 января считаются нерабочими праздничными днями.

Ранее в Госдуме призвали перенести новогодние каникулы на май, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

