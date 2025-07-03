Россияне будут отдыхать 31 декабря
3 июля 202505:01
В России 31 декабря текущего года будет выходным днем, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую.
По ее словам, это произойдет благодаря переносу праздничного выходного дня с 5 января 2025 года. При этом 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря стало выходным только из-за переноса.
Согласно Трудовому кодексу РФ, все дни новогодних каникул с 1 по 8 января считаются нерабочими праздничными днями.
Ранее в Госдуме призвали перенести новогодние каникулы на май, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru