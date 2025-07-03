Россияне будут отдыхать 31 декабря

В России 31 декабря текущего года будет выходным днем, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую.

Минтруд не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря как выходной

По ее словам, это произойдет благодаря переносу праздничного выходного дня с 5 января 2025 года. При этом 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря стало выходным только из-за переноса.

Согласно Трудовому кодексу РФ, все дни новогодних каникул с 1 по 8 января считаются нерабочими праздничными днями.

Ранее в Госдуме призвали перенести новогодние каникулы на май, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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