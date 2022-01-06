Радиоактивный Казахстан. В Госдуме указали на риски России из-за волнений в республике
Казахстан «превратился» в Украину и теперь ослабит позиции России на переговорах Путина и Байдена, рассказал НСН экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай.
Более 350 сотрудников правоохранительных органов Казахстана пострадали в результате столкновений с демонстрантами в Алма-Ате, 12 силовиков погибли. Об этом сообщает телеканал «Хабар-24» со ссылкой на комендатуру города.
«Это доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований», — говорится в заявлении комендатуры.
Экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что в Казахстане происходит типичная оранжева революция по украинскому сценарию.
«Ситуация развивается в Казахстане по украинскому сценарию. Там происходит настоящая оранжевая революция. Буквально в декабре в одном из интервью я сравнивал Украину и Казахстан – ситуация в Казахстане очень начала напоминать положение на Украине. Прошло меньше месяца - и прогноз сбылся, хотя я никогда не навешиваю на себя лавры оракула», - отметил он.
Политик считает, что беспорядки в республике могут негативно повлиять на позицию России на предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. У нашей страны возникают новые серьезные экономические проблемы, которые также могут отразиться на безопасности страны, ее вооружении.
«Ситуация в Казахстане ухудшает позиции России на предстоящих переговорах Путина и Байдена. Перед такими встречами каждая страна старается улучшить свои переговорные позиции. Россия потеряла одну из них. Казахстан для России – важный ресурсный регион. На постсоветском пространстве мы существуем на том, что осталось от экономики СССР. Дело не только в Байконуре или нефти. Дело в том, что большая часть урана, необходимого России, поступает из Казахстана. Сейчас для этих поставок возникают серьезные проблемы», - сказал Александр Бородай.
Кроме того, положение дел в Казахстане расшатывает международную ситуацию, создавая новый очаг напряженности.
«Не думаю, что России придется закрывать свои границы с Казахстаном полностью, но события в республике – это удар в южное подбрюшье нашей страны. С одной стороны – Украина с военной угрозой. Причем, мы помним обещания Турции поддержать там своих «братьев». С другой – Казахстан. Я знаю многих военачальников. Когда ты получаешь на карте «выступ», его хочется срезать. России придется решать эти проблемы в рамках ОДКД или как-то иначе максимально оперативно», - заявил собеседник НСН.
В конце декабря Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, не исключил возможную встречу с Владимиром Путиным уже в январе. Уже на следующей неделе Москва проведет серию консультаций с западными партнерами состоится. 10 января состоятся переговоры с США в Женеве, 12 января — с НАТО, 13 января — в рамках ОБСЕ. В настоящее время нет понимания, когда может состояться очная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
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