Радиоактивный Казахстан. В Госдуме указали на риски России из-за волнений в республике

Кроме того, положение дел в Казахстане расшатывает международную ситуацию, создавая новый очаг напряженности.

«Не думаю, что России придется закрывать свои границы с Казахстаном полностью, но события в республике – это удар в южное подбрюшье нашей страны. С одной стороны – Украина с военной угрозой. Причем, мы помним обещания Турции поддержать там своих «братьев». С другой – Казахстан. Я знаю многих военачальников. Когда ты получаешь на карте «выступ», его хочется срезать. России придется решать эти проблемы в рамках ОДКД или как-то иначе максимально оперативно», - заявил собеседник НСН.

В конце декабря Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, не исключил возможную встречу с Владимиром Путиным уже в январе. Уже на следующей неделе Москва проведет серию консультаций с западными партнерами состоится. 10 января состоятся переговоры с США в Женеве, 12 января — с НАТО, 13 января — в рамках ОБСЕ. В настоящее время нет понимания, когда может состояться очная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

