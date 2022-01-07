Олег Мухин: Байконур всегда мы защитим

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин распорядился выделить самолёт, для возвращения с Байконура в Россию курсантов военных вузов, которые находятся в городе в зимних отпусках, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении уточняется, что рейс авиакомпании «Алроса» будет организован «в ближайшее время», а на 12 января планируется прилёт самолёта с сотрудниками РКК «Энергия» - этот борт сможет забрать в Россию «всех, кому это необходимо».