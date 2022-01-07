Олег Мухин: Байконур всегда мы защитим

Россиянам можно не беспокоиться о космодроме Байконур, заявил вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин «Радиоточке НСН».

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин распорядился выделить самолёт, для возвращения с Байконура в Россию курсантов военных вузов, которые находятся в городе в зимних отпусках, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении уточняется, что рейс авиакомпании «Алроса» будет организован «в ближайшее время», а на 12 января планируется прилёт самолёта с сотрудниками РКК «Энергия» - этот борт сможет забрать в Россию «всех, кому это необходимо».

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Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверил, что за безопасность на Байконуре россиянам не стоит переживать.

«"Байконур" всегда мы защитим! Это ясно. Конечно, неприятно то, что происходит в Казахстане. Я верю, что правительство Казахстана вместе с ОДКБ остановит террористов. В ситуацию видно вмешательство снаружи. Этим сейчас займутся серьезно, в Казахстане наведут порядок», - заверил собеседник «Радиоточки НСН».

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Россия арендует комплекс «Байконур» у властей Казахстана. В соответствии с договором, срок аренды установлен до 2050 года. Комплекс объединяет город и одноименный космодром. В него входят 15 стартовых комплексов для запусков ракет-носителей, 4 пусковые установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов и другая инфраструктура. В советский период «Байконур» являлся главным космодромом страны.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:КосмосБеспорядкиКазахстанБайконур
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