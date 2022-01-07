В Казахстан вылетели миротворцы из Киргизии
Киргизские миротворцы отправились в Казахстан для участия в миссии ОДКБ, сообщает пресс-служба Министерства обороны Киргизии.
В сообщении уточняется, что из Канта в Казахстан на двух самолётах вылетели 150 военных и 19 единиц техники.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что направленные в Казахстан миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в оперативно-боевых мероприятиях местных силовиков и военных.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы после того, как мирные митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в беспорядки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
- В Казахстан вылетели миротворцы из Киргизии
- Глава МИД Франции не исключил закрытие «Северного потока — 2»
- Путин несколько раз обсудил Казахстан с лидерами стран ОДКБ
- Сенатор раскрыл тему переговоров Макрона и Путина
- Токаев поручил предоставить казахстанцам бесплатные СМС и минуты звонков
- СМИ: Назарбаев вместе с дочерьми покинул Казахстан
- СМИ опровергли задержание племянника экс-президента Казахстана Назарбаева
- Страховок нет. В Белоруссии Лукашенко обвинили в трусости
- Биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
- Макрон заявил о новых переговорах с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru