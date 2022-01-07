В Казахстан вылетели миротворцы из Киргизии

В сообщении уточняется, что из Канта в Казахстан на двух самолётах вылетели 150 военных и 19 единиц техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что направленные в Казахстан миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в оперативно-боевых мероприятиях местных силовиков и военных.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы после того, как мирные митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в беспорядки.

