Претензии – спецслужбам. Ветеран «Альфы» раскритиковал службы безопасности в Казахстане

Руководству Казахстана нужно предъявить претензии своим спецслужбам из-за произошедших беспорядков в стране, заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» «Радиоточке НСН».

Террористы во время беспорядков в Казахстане действовали профессионально. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента республики Даурен Абаев в эфире телеканала «Хабар-24».

«Захватчики действовали профессионально, прежде всего они захватывали и рушили административные здания города [Алма-Аты], офисы телеканалов. <...> Был предпринят штурм здания департамента полиции. Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками», — рассказал Абаев.

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Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упрекнул спецслужбы Казахстана, которые не смогли предупредить беспорядки в Казахстане.

«Все эти заявления звучат немного опосредованно. Думаю, руководство Казахстана должно предъявить серьезные претензии своим спецслужбам и органам безопасности, которые, если верить тому, о чем говорят сейчас о террористических группах, участвующих в конфликте, можно было заранее обезвредить, получить агентурную информацию», - пояснил позицию собеседник НСН.
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Сергей Гончаров также высказал предположение о террористах, которые участвовали в беспорядках в Казахстане. По его мнению, это бывшие наемники из Афганистана или Сирии.

«Тот Афганистан, который мы получили после выхода, американцев, - совершенно не тот Афганистан, когда мы были там. Все отщепенцы, которые были разогнаны из Сирии, оказались там. Они будут пересекать границы Афганистана, перетекать в Казахстан и формировать там террористические группы», - сказал полковник.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» убежден, что не террористы подняли мятеж в Казахстане.

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«Могу сказать точно, что не масса террористических групп подняла мятеж в Казахстане. Это все-таки внутренние проблемы, которые порождены большим периодом властвования вначале Назарбаева (Нурсултана, первого президента Казахстана – прим. НСН), а теперь Токаева (Касыма-Жомарта, действующего главы республики – прим. НСН). Это, естественно, России не нужно. Нас окружили: проблемы на Украине, в Белоруссии, а теперь – в Казахстане. Нам надо внимательно следить за тем, чтобы не потерять еще одну страну для нашего влияния», - заявил эксперт.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что наибольшую выгоду от беспорядков в Казахстане получил действующий президент страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыСпецслужбыСергей ГончаровКазахстан
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