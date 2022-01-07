Претензии – спецслужбам. Ветеран «Альфы» раскритиковал службы безопасности в Казахстане

Террористы во время беспорядков в Казахстане действовали профессионально. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента республики Даурен Абаев в эфире телеканала «Хабар-24».

«Захватчики действовали профессионально, прежде всего они захватывали и рушили административные здания города [Алма-Аты], офисы телеканалов. <...> Был предпринят штурм здания департамента полиции. Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками», — рассказал Абаев.