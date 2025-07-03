Пассажирский паром затонул у берегов индонезийского Бали

У индонезийского острова Бали затонул паром, сообщает France-Presse.

Паром в порту «Кавказ» после атаки затонул наполовину

Как минимум 61 человек пропал без вести. Трагедия произошла поздно вечером 2 июля.

На борту судна находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Четырех человек удалось спасти.

Ранее в Египте около Марса-Алама затонула яхта с более чем 30 туристами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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