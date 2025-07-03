Пассажирский паром затонул у берегов индонезийского Бали
3 июля 202504:33
У индонезийского острова Бали затонул паром, сообщает France-Presse.
Как минимум 61 человек пропал без вести. Трагедия произошла поздно вечером 2 июля.
На борту судна находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Четырех человек удалось спасти.
Ранее в Египте около Марса-Алама затонула яхта с более чем 30 туристами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru