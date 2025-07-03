Трамп снял санкции с ряда активов России

Женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе МИД Азербайджана не ответил на ноты с требованием предоставить доступ к арестованным россиянам Набиуллина: Россию ожидают неспокойные времена По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения парома у индонезийского острова Бали Власти Японии предупредили о высокой вероятности разрушительного землетрясения