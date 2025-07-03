Трамп снял санкции с ряда активов России

Американский лидер Дональд Трамп снял санкции с ряда активов России, сказано на сайте Министерства финансов США.

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Из санкционного списка пропали банк «Русский финансовый альянс», «Темпбанк», «Рособоронэкспорт», «Глобальные концепции групп», «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс» и другие организации.

Ранее США ввели санкции против российской IT-компании Aeza Group. Ограничения введены как против компании, так и в отношении четырёх граждан РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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