Трамп снял санкции с ряда активов России
3 июля 202506:17
Американский лидер Дональд Трамп снял санкции с ряда активов России, сказано на сайте Министерства финансов США.
Из санкционного списка пропали банк «Русский финансовый альянс», «Темпбанк», «Рособоронэкспорт», «Глобальные концепции групп», «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс» и другие организации.
Ранее США ввели санкции против российской IT-компании Aeza Group. Ограничения введены как против компании, так и в отношении четырёх граждан РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru