СМИ: Беспилотники атакуют Липецкую область
3 июля 202504:01
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Липецкую область, сообщает Telegram-канал Mash.
Очевидцы рассказали, что услышали около 15 громких взрывов в Европейском и Измайловском районах. По предварительным данным, работает ПВО.
До этого о звуках, похожих на беспилотники, сообщали жители Воронежской области.
Ранее над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ за час, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru