СМИ: Беспилотники атакуют Липецкую область

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Липецкую область, сообщает Telegram-канал Mash.

Над ДНР перехватили 113 украинских беспилотников за сутки

Очевидцы рассказали, что услышали около 15 громких взрывов в Европейском и Измайловском районах. По предварительным данным, работает ПВО.

До этого о звуках, похожих на беспилотники, сообщали жители Воронежской области.

Ранее над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ за час, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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