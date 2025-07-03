СМИ: Зеленский должен быть готов к тому, что США потеряли интерес к Украине

После остановки поставок вооружения Киеву президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо смириться с тем, что страна больше не представляет никакого интереса для США, сообщает Times.

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По данным издания, основным ударом для Украины станет эмбарго на поставку ракет Patriot, что сделает цели на территории Украины легкой мишенью для армии России. В Вашингтоне пришли к выводу, что более правильным стратегическим решением будет использовать эти системы для защиты американских авиабаз на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что США остановили поставки зенитных ракет на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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