СМИ: Зеленский должен быть готов к тому, что США потеряли интерес к Украине

По данным издания, основным ударом для Украины станет эмбарго на поставку ракет Patriot, что сделает цели на территории Украины легкой мишенью для армии России. В Вашингтоне пришли к выводу, что более правильным стратегическим решением будет использовать эти системы для защиты американских авиабаз на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что США остановили поставки зенитных ракет на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

