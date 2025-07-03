СМИ: Зеленский должен быть готов к тому, что США потеряли интерес к Украине
После остановки поставок вооружения Киеву президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо смириться с тем, что страна больше не представляет никакого интереса для США, сообщает Times.
По данным издания, основным ударом для Украины станет эмбарго на поставку ракет Patriot, что сделает цели на территории Украины легкой мишенью для армии России. В Вашингтоне пришли к выводу, что более правильным стратегическим решением будет использовать эти системы для защиты американских авиабаз на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что США остановили поставки зенитных ракет на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru