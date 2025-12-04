Путин: Россия освободит Донбасс и Новороссию военным или другим путем

Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Об этом рассказал глава российского государства Владимир Путин в интервью каналу India Today.

Путин: Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России

По словам президента РФ, все сводится к этому.

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут... территории и прекратят там воевать», - указал Путин.

Ранее глава государства заявил, что РФ действует на Украине «хирургическим способом» и это «не война», но в случае нападения Европы все будет иначе, пишет «Свободная пресса».

