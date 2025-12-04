Попыткой экспроприации замороженных активов РФ Евросоюз выстреливает себе в живот, так как это приведет к безвозвратной утрате доверия к институту ЕС в мире и другим серьезным экономическим и политическим последствиям. Об этом НСН рассказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 декабря заявила о возможной экспроприации замороженных в Европе российских активов, что стало частью одобренного в Евросоюзе (ЕС) решения о предоставлении «репарационного кредита» на €165 млрд для Украины. Решение вызвало волну критики в европейских кругах. Так, в Бельгии выступили резко против и напомнили о «вечных последствиях». Долгов раскрыл, чем этот шаг грозит Евросоюзу.

«Вчера наш президент очень четко сказал в отношении враждебной антироссийской линии ЕС, что мы найдем, чем ответить и в военном плане, и в экономическом плане. Я думаю, что есть целый ряд шагов против экономических интересов Европейского Союза. Это, конечно, апофеоз беззакония. То есть они действуют вопреки всем правовым нормам, которые лежат в основе самого ЕС. Это выстрел себе не в ногу, а в живот. Конечно, это приведет к утрате последних остатков какого-то уважения в мире к Евросоюзу и к его институтам, так что ущерб для них в международно-экономическом и политическом планах будет колоссальным. Нынешние лидеры ЕС действуют по принципу, что "вот мы сейчас своруем, а отвечать уже будут те, кто после нас"», - рассказал он.