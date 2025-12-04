«Это акт войны»: Как ответит Россия на экспроприацию ее активов Евросоюзом
Константин Долгов заявил НСН, что изъятие российских активов оправдает жёсткие ответные шаги РФ, а Валерий Ванин отметил, что у России нет инструментов для равноценного финансового ответа.
Попыткой экспроприации замороженных активов РФ Евросоюз выстреливает себе в живот, так как это приведет к безвозвратной утрате доверия к институту ЕС в мире и другим серьезным экономическим и политическим последствиям. Об этом НСН рассказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 декабря заявила о возможной экспроприации замороженных в Европе российских активов, что стало частью одобренного в Евросоюзе (ЕС) решения о предоставлении «репарационного кредита» на €165 млрд для Украины. Решение вызвало волну критики в европейских кругах. Так, в Бельгии выступили резко против и напомнили о «вечных последствиях». Долгов раскрыл, чем этот шаг грозит Евросоюзу.
«Вчера наш президент очень четко сказал в отношении враждебной антироссийской линии ЕС, что мы найдем, чем ответить и в военном плане, и в экономическом плане. Я думаю, что есть целый ряд шагов против экономических интересов Европейского Союза. Это, конечно, апофеоз беззакония. То есть они действуют вопреки всем правовым нормам, которые лежат в основе самого ЕС. Это выстрел себе не в ногу, а в живот. Конечно, это приведет к утрате последних остатков какого-то уважения в мире к Евросоюзу и к его институтам, так что ущерб для них в международно-экономическом и политическом планах будет колоссальным. Нынешние лидеры ЕС действуют по принципу, что "вот мы сейчас своруем, а отвечать уже будут те, кто после нас"», - рассказал он.
Долгов также усомнился, что юридически инициатива Евросоюза пройдет без последствий, к тому же в европейских кругах уже начался раскол.
«Я сомневаюсь, что Евросоюз сможет полностью отгородиться от возможных решений судебной системы. И я не исключаю, что Фон дер Ляйен в ее антироссийском запале упрощает ситуацию. В любом случае это будут действия, которые оправдывают жесткие, адекватные шаги с нашей стороны. Поэтому бельгийцы и сопротивляются, потому что понимают, чем это грозит и в финансовом, и в правовом плане. Я так понимаю, что там внутри есть немало противников такого решения. Кстати, проблемы-то уже начались. Вот сейчас этот дикий скандал с задержанием ряда бывших влиятельных лидеров ЕС - Могерини и компании. Так что разборки там еще впереди», - подытожил он.
В свою очередь юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин назвал это «актом войны» со стороны ЕС и отметил, что Россию вынуждают на военный ответ.
«Согласно международному праву, экспроприация суверенных денежных активов государства – это акт войны. И именно поэтому они до сих пор не решались на это, используя термины «заморозка». Так что дальше речь идет уже не о судебных разбирательствах. Во время войны суды не работают. Это уже вне правового поля. Это в рамках поля боя, и нас вынуждают на реакцию именно театра боевых действий», - заявил он.
При этом, говоря о последствиях, он пояснил, что вряд ли это станет прецедентом и как-то изменит мировую финансовую систему. А что касается равноценных ответных мер, то здесь у России мало ресурсов, напомнил он.
«На мировые рынки сразу сильно повлиять это не может: все финансисты надеются на лучшее и считают, что вот, мол, Россия – это особый случай, там идут боевые действия. Будет примерно так же, как и сейчас, если не будет серьезных ответных действий со стороны РФ. Суверенные активы мы конфисковать вряд ли сможем, потому что у нас их нет, так что равные ответные действия мы предпринять в финансовом поле не сможем. Мы сможем попытаться частично изъять денежные средства корпораций, но насколько это будет соответствовать принципам привлечения иностранных инвестиций и так далее. Скорее всего, после этого иностранные инвесторы будут обходить нашу страну стороной», – подытожил Ванин.
Ранее стало известно, что ЕК приняла решение внести Россию в обновленный список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
