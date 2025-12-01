Издание The Guardian сообщает, что танкеры у побережья Турции атаковали именно украинские морские беспилотники, отмечает RT.

«На видеозаписи, предоставленной чиновником, видно, как военно-морские беспилотники на большой скорости приближаются к огромным танкерам, после чего следуют мощные взрывы, вызывающие пожары на судах», — говорится в статье.

Захарова указала на то, что Украина фактически подтвердила свою причастность к атакам на танкеры в Черном море.

«О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, представители МИД Казахстана заявили о решительном протесте в связи с третьим по счету актом агрессии против международного «Каспийского трубопроводного консорциума». Со стороны турецких партнеров также прозвучали заявления с выражением серьезной обеспокоенности в связи с нападениями, добавила Захарова. Она отдельно отметила, что атакованная гражданская энергетическая инфраструктура имеет ключевое значение для глобальной энергетической безопасности и никогда не попадала под действие международных ограничений или рестрикций.



Представитель МИД Турции Онджю Кечели, в свою очередь, заявил, что эти инциденты создали прямую угрозу человеческим жизням, безопасности судоходства и экологической обстановке в регионе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Дипломат подчеркнул, что Анкара поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта в акватории Черного моря и защитить свои экономические интересы.



После атаки на объект «КТК» вблизи Новороссийска Министерство энергетики Казахстана оперативно запустило план по перенаправлению экспортных объемов нефти — теперь сырье пойдет по альтернативным маршрутам, чтобы не допустить снижения добычи на крупных месторождениях и сгладить негативные последствия инцидента. К слову, «КТК» обеспечивает транспортировку нефти от месторождений западного Казахстана и российских участков на каспийском шельфе до морского терминала в Новороссийске. Общая длина трубопровода достигает 1511 км. Эта система играет ключевую роль в экспорте казахстанской нефти: через неё проходит свыше 80% всего объема, перекачиваемого по трубопроводам из Казахстана.

Накануне вечером в 24 км от столицы Сенегала Дакара получил пробоину танкер Mersin турецкой компании под флагом Панамы, вышедший с нефтью из российского порта Тамань.