Неспокойное море: Украина призналась в атаках на танкеры у берегов Турции
Турция и Казахстан обеспокоены украинскими ударами по танкерам «теневого флота» России. Что известно о возможной «отмене судоходства» в Черном море — в материале НСН.
Россия призывает «все здравомыслящие круги» осудить теракты Украины в Черном море и дать надлежащую оценку его деструктивным действиям. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Напомним, 28 ноября в турецких водах Черного моря произошло нападение на танкеры «Каиро» и «Вират», которые, как утверждают СМИ, связаны с российским «теневым флотом». Суда, шедшие под флагом Гамбии в направлении новороссийского порта, получили повреждения в результате атаки управляемых морских безэкипажных катеров. По данным турецкого управления мореходства, причиной пожара на танкерах стало «внешнее воздействие», отмечает Ura.ru. На следующее утро танкер «Вират» подвергся повторному нападению.
Кроме того, 29 ноября ранним утром в новороссийском морском порту было выведено из строя выносное причальное устройство «ВПУ‑2». Инцидент произошел вследствие атаки с использованием аналогичных безэкипажных катеров. Указанное сооружение принадлежит международному «Каспийскому трубопроводному консорциуму», в состав которого входят предприятия топливно‑энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда западноевропейских государств.
Как сообщает РИА Новости, на борту танкеров находились мирные граждане России. По словам дипломатических источников агентства, жертв удалось избежать лишь благодаря мужеству и решительности членов команд танкеров.
Издание The Guardian сообщает, что танкеры у побережья Турции атаковали именно украинские морские беспилотники, отмечает RT.
«На видеозаписи, предоставленной чиновником, видно, как военно-морские беспилотники на большой скорости приближаются к огромным танкерам, после чего следуют мощные взрывы, вызывающие пожары на судах», — говорится в статье.
Захарова указала на то, что Украина фактически подтвердила свою причастность к атакам на танкеры в Черном море.
«О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов», — подчеркнула дипломат.
По ее словам, представители МИД Казахстана заявили о решительном протесте в связи с третьим по счету актом агрессии против международного «Каспийского трубопроводного консорциума». Со стороны турецких партнеров также прозвучали заявления с выражением серьезной обеспокоенности в связи с нападениями, добавила Захарова. Она отдельно отметила, что атакованная гражданская энергетическая инфраструктура имеет ключевое значение для глобальной энергетической безопасности и никогда не попадала под действие международных ограничений или рестрикций.
Представитель МИД Турции Онджю Кечели, в свою очередь, заявил, что эти инциденты создали прямую угрозу человеческим жизням, безопасности судоходства и экологической обстановке в регионе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Дипломат подчеркнул, что Анкара поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта в акватории Черного моря и защитить свои экономические интересы.
После атаки на объект «КТК» вблизи Новороссийска Министерство энергетики Казахстана оперативно запустило план по перенаправлению экспортных объемов нефти — теперь сырье пойдет по альтернативным маршрутам, чтобы не допустить снижения добычи на крупных месторождениях и сгладить негативные последствия инцидента. К слову, «КТК» обеспечивает транспортировку нефти от месторождений западного Казахстана и российских участков на каспийском шельфе до морского терминала в Новороссийске. Общая длина трубопровода достигает 1511 км. Эта система играет ключевую роль в экспорте казахстанской нефти: через неё проходит свыше 80% всего объема, перекачиваемого по трубопроводам из Казахстана.
Накануне вечером в 24 км от столицы Сенегала Дакара получил пробоину танкер Mersin турецкой компании под флагом Панамы, вышедший с нефтью из российского порта Тамань.
Атаки на два российских танкера как раз и говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский близок к краю, утверждает блогер Юрий Подоляка, отмечает «Свободная пресса».
«Поэтому он санкционировал террористические акты, которые могут остановить транспортное сообщение в Черном море. Цель Зеленского — эскалация боевых действий и срыв мирного процесса», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Блогер Анатолий Шарий, в свою очередь, с иронией напомнил о том, Турция является членом НАТО, задав риторический вопрос, видны ли в небе истребители, летящие бомбить Банковую (разговорное название Администрации Президента Украины, расположенной на улице Банковой в Киеве, по аналогии с «Кремлем» или «Белым домом» — прим. НСН).
«Что там с пятой статьей устава? Вы уже видите истребители, которые летят бомбить Банковую, которая, несомненно, это и осуществила? «...» Интересные вещи происходят в мире… Диверсии теперь будут происходить постоянно, но главы государств "цивилизованного мира" думают, что это не выльется в террористическую войну. Они, кстати, умеют думать?» — написал Шарий в своем Telegram-канале.
