«И Турцию привлечь!»: Адмирал Комоедов призвал ввести конвой для российских судов
Владимир Комоедов заявил НСН, что России пора усилить разведку и запускать ударные дроны не только с берега, но и с кораблей.
Для предотвращения атак на российский флот и иностранные суда, идущие в РФ, необходимо серьезно наладить разведку, а также ввести конвой для кораблей. Об этом НСН рассказал экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов.
Украина взяла на себя ответственность за атаки на два танкера в Черном море, сообщили CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины. Ранее, 28 ноября, два танкера под флагом Гамбии – Kairos и Virat – были атакованы морскими беспилотниками в Черном море. Оба шли в Новороссийск. МИД Турции выразил озабоченность, указав, что инциденты произошли «в исключительной экономической зоне Турции в Чёрном море, создав серьёзную угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе». Комоедов напомнил, как нужно предотвращать такие инциденты.
«Надо вообще весь флот защищать, не только коммерческий. А для этого нужно очень серьезно наладить нашу разведдеятельность, в том числе из космоса, с воздуха, и вводить какие-то вещи, которые помогали бы своевременно обнаруживать вот эти катера. Ну и флоту надо активизироваться. Это не значит, что надо всех выводить в дозоры, но для этого есть авиация, есть космос, есть подводные лодки. Для этого надо вести разведку. А самый важный момент, что надо выводить конвойную службу», - отметил он.
Также Комоедов уточнил, что конвоированием кораблей должна заниматься не только Россия, но и заинтересованные страны.
«Может быть, каждый корабль и не надо сопровождать, но группу кораблей надо, и устраивать какие-то походные формирования. И плюс сами военные корабли должны стать носителями разведывательных и ударных дронов, а не только, чтобы они с берега отправлялись. Можно конвойную службу не только с одной стороны сформировать, но и та же Турция может быть привлечена, и все заинтересованные страны», - рассказал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки киевского режима на коммерческие танкеры Kairos и Virat, а также на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Чёрном море направленны на срыв международных усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
