«Надо вообще весь флот защищать, не только коммерческий. А для этого нужно очень серьезно наладить нашу разведдеятельность, в том числе из космоса, с воздуха, и вводить какие-то вещи, которые помогали бы своевременно обнаруживать вот эти катера. Ну и флоту надо активизироваться. Это не значит, что надо всех выводить в дозоры, но для этого есть авиация, есть космос, есть подводные лодки. Для этого надо вести разведку. А самый важный момент, что надо выводить конвойную службу», - отметил он.

Также Комоедов уточнил, что конвоированием кораблей должна заниматься не только Россия, но и заинтересованные страны.

«Может быть, каждый корабль и не надо сопровождать, но группу кораблей надо, и устраивать какие-то походные формирования. И плюс сами военные корабли должны стать носителями разведывательных и ударных дронов, а не только, чтобы они с берега отправлялись. Можно конвойную службу не только с одной стороны сформировать, но и та же Турция может быть привлечена, и все заинтересованные страны», - рассказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки киевского режима на коммерческие танкеры Kairos и Virat, а также на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Чёрном море направленны на срыв международных усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

