Безэкипажные катера атаковали один из причалов КТК под Новороссийском
В акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) рано утром 29 ноября произошел инцидент с применением безэкипажных катеров (БЭК). В результате атаки серьезно поврежден выносной причал ВПУ‑2.
Как сообщили в КТК, взрыв случился в 04:06 по московскому времени. Сразу после этого капитан морского порта Новороссийск принял решение остановить все погрузочные операции и вывести танкеры из акватории. К счастью, никто из сотрудников и подрядчиков не пострадал.
Благодаря оперативной работе аварийной системы защиты удалось предотвратить утечку нефти: соответствующие трубопроводы были перекрыты. По первым оценкам, загрязнений Черного моря не зафиксировано. В настоящее время специалисты проводят отбор проб морской воды, ведут экологический мониторинг и действуют в рамках плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН).
В консорциуме заявили, что восстановить работу ВПУ‑2 в текущих условиях невозможно. Возобновление отгрузок на терминале планируется лишь после того, как будут устранены угрозы со стороны беспилотных и безэкипажных катеров.
Представители КТК подчеркнули, что это уже третий случай нападения на объекты компании, охраняемые международным правом. Ранее атаке подверглись нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» и административный офис КТК в Новороссийске, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
